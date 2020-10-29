Трамп заявил, что не знает написавшего о нем скандальную статью экс-чиновника

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает бывшего главу аппарата министерства внутренней безопасности (МВБ) США Майлза Тейлора, который ранее объявил себя автором анонимной разоблачительной статьи о Трампе.

"Кто такой Майлз Тейлор? Он заявил, что был "анонимом", но я не знаю его, никогда даже не слышал о нем", - написал хозяин Белого дома в своем Twitter. Трамп высказал мнение, что это "еще одно жульничество" от New York Times, с которой Тейлор якобы работал. Американский лидер также обвинил его в сотрудничестве с Google и CNN.

Напомним, речь идет об анонимной публикации в The New York Times, опубликованной в сентябре 2018 года. В ней рассказывалось о том, что высшие чиновники работают против президента. Статья стала сенсацией, а Трамп и его помощники приступили к поискам автора. Накануне Тейлор опубликовал заявление, в котором признался, что это он был написал скандальную статью.

Известно, что Тейлор ушел в отставку из МВБ в 2019 году. С тех пор он принимал участие в рекламе "Республиканские избиратели против Трампа" и получил контракт комментатора на CNN.