В Минске заявили о безуспешных попытках Литвы дискредитировать БелАЭС

Как неудачную попытку дискредитировать в глазах европейского сообщества проект по сооружению атомной электростанции в Островце расценивают в Министерстве энергетики Беларуси очередную ноту протеста Литвы.

Официальный Вильнюс уже неоднократно предпринимал шаги с тем, чтобы торпедировать строительства БелАЭС в Гродненской области, напоминает БЕЛТА. При этом в ход идут различные инструменты давления - от громких заявлений высоких чиновников и политиков этой прибалтийской республики до призывов бойкотировать строительство станции на международных площадках. Однако не приводится ни одного обоснованного аргумента в подтверждение небезопасности объекта. Звучат лишь голословные заявления, "главная цель которых - формирование негативного отношения к проекту БелАЭС", - говорится в сообщении пресс-секретаря отраслевого министерства Ольги Козлович.

Представитель ведомства подчеркнула, что ни о каком поспешном запуске БелАЭС, как это утверждается в заявлениях Литвы, не может идти и речи. Все предпусковые операции ведутся в строгом соответствии с графиком программ под жестким контролем Госатомнадзора, а сам проект соответствует требованиям безопасности, что не раз подтверждали экспертные миссии МАГАТЭ и ВАО АЭС.

В комментарии белорусского ведомства напоминается, что каких-либо ответных предложений о посещении белорусской АЭС литовскими специалистами, чтобы на месте оценить ее безопасность, до сих пор не поступало. Поэтому "конструктивный диалог не состоялся вследствие отсутствия обратной связи. Соседи выбрали тактику необоснованных претензий и обвинений. Это в очередной раз подтверждает, что все действия литовской стороны имеют политический подтекст", - констатировали в министерстве.

В то же время Беларусь выстроила согласованную систему взаимодействия с Европейской комиссией и Европейской группой регуляторов ядерной безопасности. Более того, на станции "добровольно выполнены стресс-тесты, которые являются дополнительным инструментом обеспечения ядерной и радиационной безопасности", - пояснила Козлович.

В настоящее время, по ее словам, реализуется национальный план действий по их итогам, который обобщил как рекомендации по результатам национальной экспертизы, так и рекомендации экспертов европейской партнерской проверки. Первоочередные мероприятия плана, которые касаются дополнительных систем и оборудования для обеспечения безопасности, уже выполнены. Остальные мероприятия, а это в основном исследовательские и экспертные работы, будут реализовываться поэтапно.