В продаже появился редчайший внедорожник "Астеро" на базе УАЗа

В столице Бурятии Улан-Удэ в продаже неожиданно "всплыл" редчайший мелкосерийный внедорожник AG Astero, построенный на базе классического УАЗ-469. Об этом сообщает Drom.

"Астеро" имел трехдверный кузов необычного дизайна, который разработал знаменитый дизайнер Геннадий Хаинов (умер в 2019 году).

Кузов сделан по каркасно-панельной технологии, где силовая клетка сварена из стальных труб прямоугольного сечения, а внешние элементы отформованы из стеклопластика. "Астеро" впервые представили в 1997 году, в 1998-2001 гг. мелкими сериями эту модель производили в Санкт-Петербурге, также несколько ее экземпляров в 1999 году собрали в Агинском Бурятском автономном округе.

Продающийся в Бурятии экземпляр, увы, находится в аварийном состоянии - он поврежден после переворота набок. Однако даже в таком виде машина имеет ценность, ведь до наших дней дожили лишь считанные единицы таких внедорожников.

В коротком описании говорится, что кузов автомобиля изготовлен в 2004 году, а по документам он значится УАЗом-31512. Вместо родного двигателя здесь установлен 2,0-литровый Toyota 1G мощностью 150 л.с., он сочетается с 4-ступенчатой "механикой" и раздаточной коробкой от УАЗа. Цена автомобиля - всего 80 тысяч рублей.