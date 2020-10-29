В Стамбуле открывается для молитв мечеть Карие

В Стамбуле с 30 октября открывается для молитв мечеть Карие, она же - знаменитая церковь Спасителя в монастыре Хора, известная своими мозаиками и фресками времен византийского ренессанса XIV века, входящими в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. О начале молитв заявил глава Управления по делам религий Турции Али Эрбаш.

На открытии мечети ожидается присутствие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает турецкое новостное агентство Demiroren.

Церковь Спасителя в Хоре была построена в IV веке н.э., затем многократно перестраивалась, в начале XIV века была украшена великолепными мозаиками и фресками. В 1453 году перед падением Константинополя в этой церкви находилась икона Богоматери Одигитрии - небесной заступницы столицы Византии. С 1500 года церковь стала мечетью, тогда же были покрыты штукатуркой все изображения в церкви. В 1958 году, после длительных реставрационных работ, здесь был открыт музей. Однако в ноябре 2019 года Госсовет Турции (Верховный административный суд) вынес вердикт вернуть зданию статус мечети.

МИД РФ заявил в сентябре этого года: "рассчитываем, что использование Карие будет полностью соответствовать статусу объекта всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, а любые действия в отношении этого уникального памятника не будут препятствовать свободному доступу к нему всех желающих".

В настоящее время вдоль потолка в мечети Карие натянуты тросы, по которым на время богослужений будет натягиваться подвесной потолок, скрывающий иконы.