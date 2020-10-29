Новости

Из-за коронавируса Ватикан проведет рождественские мероприятия онлайн 15:22
Путин: Россия не собирается ограничивать движение капитала 15:10
В Стамбуле открывается для молитв мечеть Карие 15:10
Новую Skoda Octavia начали выпускать вместе с "ГАЗелью" 15:00
Более 1,5 тысяч детей прошли лечение в центре детского инсульта Морозовской больницы 14:55
В России может появиться День школьника 14:54
Путин: Рост экономики России начнется через год 14:50
В Саудовской Аравии неизвестный ранил охранника консульства Франции 14:48
В Австрии проверят частные владения на предмет борьбы с коронавирусом 14:48
В Москве задержали трех женщин-наркокурьеров 14:46
В Петербурге пройдут панихиды в память о погибших над Синаем 14:41
Путин: Нельзя допустить резкого роста цен на жилье 14:39
Тизер: Netflix продлил сериал "Нарко: Мексика" на третий сезон 14:39
Парламентарии СГ высказались за совершенствование работы медиа ресурсов 14:30
В Авиньоне мужчина застрелен при попытке напасть с ножом на полицию 14:29
В Ленобласти выявлены повторные случаи заболевания COVID-19 14:24
В Софии состоялось награждение русских и болгарских ветеранов ВОВ 14:19
СМИ: 56-летний Брэд Питт бросил 27-летнюю модель Потуральски 14:17
Песков: В РФ не может появиться издание, подобное Charlie Hebdo 14:14
Авиапилотов и диспетчеров предлагают увольнять за самолечение 14:13
Почему финны хотят учить русский язык с детского сада 14:02
Власти Башкирии помогут перевезти туриста, умершего в Турции от COVID-19 14:00
Косачев: Преступление в Ницце нельзя оправдать ничем 13:55
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 38 долларов за баррель 13:51
В Петербурге прочтут имена тех, кто пострадал в годы репрессий 13:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
29.10.2020 15:10
Рубрика: В мире

В Стамбуле открывается для молитв мечеть Карие

Текст: Константин Волков

В Стамбуле с 30 октября открывается для молитв мечеть Карие, она же - знаменитая церковь Спасителя в монастыре Хора, известная своими мозаиками и фресками времен византийского ренессанса XIV века, входящими в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. О начале молитв заявил глава Управления по делам религий Турции Али Эрбаш.

Эрдоган заверил, что Турция не откажется от российских С-400

На открытии мечети ожидается присутствие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает турецкое новостное агентство Demiroren.

Церковь Спасителя в Хоре была построена в IV веке н.э., затем многократно перестраивалась, в начале XIV века была украшена великолепными мозаиками и фресками. В 1453 году перед падением Константинополя в этой церкви находилась икона Богоматери Одигитрии - небесной заступницы столицы Византии. С 1500 года церковь стала мечетью, тогда же были покрыты штукатуркой все изображения в церкви. В 1958 году, после длительных реставрационных работ, здесь был открыт музей. Однако в ноябре 2019 года Госсовет Турции (Верховный административный суд) вынес вердикт вернуть зданию статус мечети.

МИД РФ заявил в сентябре этого года: "рассчитываем, что использование Карие будет полностью соответствовать статусу объекта всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, а любые действия в отношении этого уникального памятника не будут препятствовать свободному доступу к нему всех желающих".

В настоящее время вдоль потолка в мечети Карие натянуты тросы, по которым на время богослужений будет натягиваться подвесной потолок, скрывающий иконы.

В мире Ближний Восток Турция

Главное сегодня

Путин: Рост экономики России начнется через год
В Госдуме оценили идею начисления пенсий "по рангам"
Власти Москвы не будут вводить пропускной режим
Роспотребнадзор выявил коронавирус у летучих мышей в России
Собянин и Воробьев подписали стратегию развития транспортной инфраструктуры Московского региона
Посол Южной Кореи рассказал о восстановлении безвизового режима для россиян
Как выглядит политический пейзаж Украины после местных выборов