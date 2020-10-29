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29.10.2020 09:00
Рубрика: Видео

Видео: легковушка спаслась от перевернувшегося бетоновоза на тротуаре

Текст: Вадим Давыденко

Если выбирать кандидатов на премию "Водитель-неудачник 2020-го года", то процедура, наверное, затянется надолго. Очень уж много было их за этот год, неосторожно перестраивавшихся из ряда в ряд, пытавшихся форсировать крутой склон по мокрой грунтовке или путавших в самый неподходящий момент педали газа и тормоза.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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А вот со счастливчиками-2020 проще, и одним наиболее удачливых автомобилистов может считать себя владелец минивэна на этом видео. Он не только спасся от неминуемой смерти под весом бетоновоза, но и сам никого не задавил, резко свернув на тротуар. Об этом случае он сможет до самой смерти рассказывать в барах доверчивой публике и смело рассчитывать на бесплатное угощение.

Причиной ДТП стала неосторожность водителя спецмашины, резко сворачивавшего на перекрестке под очень острым углом. Под завязку заполненный бетоновоз оказался слишком неустойчив и сначала сильно накренился на левый бок, проехав метра четыре на двух колесах, а потом и вовсе рухнул на встречную полосу.

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#видео #авто