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29.10.2020 14:00
Рубрика: Видео

Видео: поезд снес с путей Fiat c автомобилисткой на глазах у ее мужа

Текст: Вадим Давыденко

Увидеть, как поезд сносит с путей семейный автомобиль, а в нем и сидящую за рулем любимую супругу - что может быть страшнее? Все это пришлось пережить жителю бразильского штата Рио-де-Жанейро на железнодорожном переезде в районе Виста-Алегре.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Машина по непонятной причине застряла на путях - то ли из-за нехватка водительского опыта у автомобилистки, то ли из-за проблем в механической коробке передач. Всезнайки-комментаторы после десятков просмотров видео вынесли свой вердикт: сбрасывая скорость перед переездом, женщина отпустила сцепление настолько, что автомобиль заглох, а потом в панике не смогла завести двигатель.

Поезд был уже близко и мужчина выскочил с переднего пассажирского сидения, чтобы столкнуть машину с путей. Скромную поддержку, скорее, моральную, чем реальную, ему оказал проезжавший мимо велосипедист, но и этого было недостаточно, чтобы сдвинуть Fiat с места.

За полсекунды до наезда локомотива мужчина успел отскочить в сторону и, схватившись в ужасе за голову, наблюдал за аварией. Впрочем, все обошлось даже не малой кровью, а лишь сильными вмятинами кузова автомобиля. Сама женщина отделалась лишь легким испугом. Заслуга в этом машиниста поезда, успевшего вовремя заметить помеху на путях и нажать на тормоз.

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