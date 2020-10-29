Видео: поезд снес с путей Fiat c автомобилисткой на глазах у ее мужа

Увидеть, как поезд сносит с путей семейный автомобиль, а в нем и сидящую за рулем любимую супругу - что может быть страшнее? Все это пришлось пережить жителю бразильского штата Рио-де-Жанейро на железнодорожном переезде в районе Виста-Алегре.

Машина по непонятной причине застряла на путях - то ли из-за нехватка водительского опыта у автомобилистки, то ли из-за проблем в механической коробке передач. Всезнайки-комментаторы после десятков просмотров видео вынесли свой вердикт: сбрасывая скорость перед переездом, женщина отпустила сцепление настолько, что автомобиль заглох, а потом в панике не смогла завести двигатель.

Поезд был уже близко и мужчина выскочил с переднего пассажирского сидения, чтобы столкнуть машину с путей. Скромную поддержку, скорее, моральную, чем реальную, ему оказал проезжавший мимо велосипедист, но и этого было недостаточно, чтобы сдвинуть Fiat с места.

За полсекунды до наезда локомотива мужчина успел отскочить в сторону и, схватившись в ужасе за голову, наблюдал за аварией. Впрочем, все обошлось даже не малой кровью, а лишь сильными вмятинами кузова автомобиля. Сама женщина отделалась лишь легким испугом. Заслуга в этом машиниста поезда, успевшего вовремя заметить помеху на путях и нажать на тормоз.