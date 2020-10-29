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29 октября 2020 г.

Указ губернатора Владимирской области от 29 октября 2020 года № 302 "О внесении изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38"

Дата подписания 29 октября 2020 г.
Опубликован 29 октября 2020 г.
Вступает в силу 30 октября 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Владимирской области от 17 марта 2020 года № 38 "О введении режима повышенной готовности"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. В пункте 5:

1.1.1. В подпункте 5.1 слово "развлекательных" исключить.

1.1.2. Подпункт 5.2 исключить.

1.1.3. В подпункте 5.4 слова "до 08 часов 00 минут" заменить словами "до 06 часов 00 минут".

1.2. Дополнить пунктами 33, 34 следующего содержания:

"33. Временно до стабилизации эпидемиологической ситуации по заболеваемости COVID-19 гражданам с хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, беременным женщинам соблюдать режим изоляции.

Режим изоляции не распространяется на медицинских работников, работников организаций, чье нахождение на рабочем месте по решению работодателя является важным для обеспечения деятельности указанных организаций.

34. Режим изоляции, предусмотренный пунктом 33 настоящего Указа, обеспечивается по месту проживания (пребывания) граждан, в том числе в жилых и садовых домах, за исключением следующих случаев:

а) обращения за медицинской помощью, прохождения иммунизации, ведения беременности;

б) следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг;

в) выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

г) выноса твердых коммунальных отходов до ближайшего места накопления отходов, набора воды в водонапорных колонках, колодцах, колки дров и их сбора;

д) следования к месту (от места) ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, дачного хозяйства, в садовые дома, иные загородные дома;

е) посещения государственных и муниципальных организаций в связи с необходимостью исполнения обязанности или реализации прав, установленных законодательством, которые невозможно исполнить или реализовать дистанционно, в том числе в электронной форме.".

1.3. Пункты 37, 37, 38 считать соответственно пунктами 37, 38, 39.

1.4. Пункт 37 дополнить абзацами следующего содержания:

"Запретить с 30.10.2020 по 15.11.2020 осуществление деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей по:

- предоставлению услуг общественного питания с 23 часов 00 минут до 06 часов 00 минут, за исключением обслуживания навынос без посещения гражданами помещений таких организаций, доставки заказов;

- проведению зрелищно-развлекательных мероприятий с 23 часов 00 минут до 06 часов 00 минут.".

2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

3. Настоящий Указ вступает в силу с 30.10.2020 и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор области В.В.Сипягин



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