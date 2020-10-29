Власти Филадельфии ввели в городе комендантский час

В американском городе Филадельфия из-за беспорядков ввели комендантский час. С девяти вечера и до шести утра покидать свои дома местные жители могут только для поездок на работу или к врачу. Исключение было сделано лишь для сотрудников СМИ. Им разрешили исполнять свои профессиональные обязанности и ночью, сообщает ТАСС.

Поводом для протестов стал инцидент, произошедший 26 октября. В тот день сотрудники полиции застрелили темнокожего парня Уолтера Уоллеса, отказавшегося исполнять требования стражей порядка. Беспорядки продолжаются вторые сутки, задержаны более 170 человек. В стычках пострадали свыше 50 полицейских. В Филадельфию была направлена Нацгвардия.