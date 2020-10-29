За занятия спортом можно будет вернуть до 15,6 тысячи рублей налогов

"Сегодня правительство одобрило изменения в закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и Налоговый кодекс. Это даст возможность нашим гражданам получать налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги. Максимальный возврат составит 15600 рублей в год", - сказал вице-премьер, передают РИА Новости.

"Перед нами стоит амбициозная цель к 2030 году вовлечь в занятия спортом 70% населения России. И налоговый вычет - это шаг в правильном направлении", - добавил Дмитрий Чернышенко.

Как пояснили в Некоммерческом партнерстве "Национальное фитнес-сообщество" (НФС), данная мера позволит одному человеку в год экономить 15,6 тысяч рублей от суммы в 120 тысяч, а если занимается семья - то сумма вычета возрастает пропорционально расходам. "Получается существенная экономия для семейного бюджета - почти в 47 тысяч рублей для тех, кто занимается втроем", - говорит президент НФС Елена Силина.

По ее словам, для России это уникальный беспрецедентный исторический факт поддержки правительства РФ фитнес-индустрии и хорошая мотивация для россиян к систематическим физкультурно-оздоровительным занятиям.

Клиенты фитнес-клубов, как правило, покупают не только клубную годовую карту, а в том числе пользуются такими услугами как персональный тренинг - индивидуальные занятия с квалифицированным фитнес-специалистом. Механизм получения налогового вычета будет таким же, как действующие социальные вычеты зарплатное обучение, лечение, благотворительность и пенсионные накопления", - пояснила Елена Силина.

"Мы считаем, что принятие налогового вычета - это очень важная, позитивная мера для стимулирования спроса пользования фитнес-услугами. Это, конечно, не решает всех проблем индустрии прямо сейчас, но эта мера совершенно точно позволит достичь важной цели: расширения рынка пользователей фитнес-услуг", - говорит президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольга Киселева.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии и введенных весной жестких ограничений отрасль недосчиталась трети общей годовой выручки - около 51 млн рублей.

Представители фитнес-индустрии также напомнили, что занятия спортом укрепляют иммунную систему, позволяя противостоять различным вирусам, а также быстрее восстановиться после перенесенных заболеваний.