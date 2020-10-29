За занятия спортом можно будет вернуть до 15,6 тысячи рублей налогов

Новости

Макрон заявил, что Франция подверглась нападению исламистских террористов 18:09
Москвичам пообещали сухой ноябрь и теплую зиму 17:52
Рядом с Парижем задержали человека, планировавшего нападение около церкви 17:49
В Госдуме прокомментировали нападение в Ницце 17:39
МИД РФ: Эпидемическая ситуация на туристических направлениях ухудшается 17:22
Медведев призвал государство не бояться искусственного интеллекта 17:18
В Ницце допросили террориста, напавшего с ножом на прихожан 17:15
В Минске начнут готовить пилотов гражданской авиации 17:13
В Москве автобусы "Социального патруля" будут работать круглосуточно 17:01
Путин: Мы не форсируем процесс интеграции с Беларусью 16:57
Минюст включил в перечень экстремистских организаций АУЕ 16:44
Путин ответил на вопрос о курсе доллара после выборов в США 16:37
Путин назвал политически мотивированным отказ ряда стран от газа 16:21
УЕФА отреагировал на отказ игроков "Краснодара" вставать на колено в матче ЛЧ 16:19
Путин заявил о рекордном числе санкций от администрации США 16:18
В Югре двое рабочих погибли при ремонте газопровода 16:10
В Лионе задержан вооруженный ножом человек 16:09
Путин направил Макрону соболезнования после терактов во Франции 16:04
Путин рассказал об отношении к нетрадиционным бракам 16:04
В Турции выставили на продажу 1700-летнюю ассирийскую церковь 16:01
Путин: России не к кому идти с протянутой рукой, в отличие от стран Европы 15:59
Видео: В Японии почтили память Рихарда Зорге 15:56
В Москве откроют завод по производству систем транспортировки вирусов 15:50
Мошенник украл автомобиль под видом аренды 15:48
Сына погибшего в Петербурге рэпера Энди Картрайта перевели в детский дом 15:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
29.10.2020 18:03
Рубрика: Экономика

За занятия спортом можно будет вернуть до 15,6 тысячи рублей налогов

Текст: Светлана Ментюкова
За занятия спортом можно будет вернуть до 15,6 тысячи рублей налогового вычета на одного члена семьи. О том, что соответствующие изменения в закон "О физической культуре и спорте в РФ" и Налоговый кодекс одобрены правительством, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Сегодня правительство одобрило изменения в закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и Налоговый кодекс. Это даст возможность нашим гражданам получать налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги. Максимальный возврат составит 15600 рублей в год", - сказал вице-премьер, передают РИА Новости.

Фото: iStock
В России предлагают ввести социальный налоговый вычет

"Перед нами стоит амбициозная цель к 2030 году вовлечь в занятия спортом 70% населения России. И налоговый вычет - это шаг в правильном направлении", - добавил Дмитрий Чернышенко.

Как пояснили в Некоммерческом партнерстве "Национальное фитнес-сообщество" (НФС), данная мера позволит одному человеку в год экономить 15,6 тысяч рублей от суммы в 120 тысяч, а если занимается семья - то сумма вычета возрастает пропорционально расходам. "Получается существенная экономия для семейного бюджета - почти в 47 тысяч рублей для тех, кто занимается втроем", - говорит президент НФС Елена Силина.

По ее словам, для России это уникальный беспрецедентный исторический факт поддержки правительства РФ фитнес-индустрии и хорошая мотивация для россиян к систематическим физкультурно-оздоровительным занятиям.

Клиенты фитнес-клубов, как правило, покупают не только клубную годовую карту, а в том числе пользуются такими услугами как персональный тренинг - индивидуальные занятия с квалифицированным фитнес-специалистом. Механизм получения налогового вычета будет таким же, как действующие социальные вычеты зарплатное обучение, лечение, благотворительность и пенсионные накопления", - пояснила Елена Силина.

Правительство уточнит нормы подоходного налога по ставке 15%

"Мы считаем, что принятие налогового вычета - это очень важная, позитивная мера для стимулирования спроса пользования фитнес-услугами. Это, конечно, не решает всех проблем индустрии прямо сейчас, но эта мера совершенно точно позволит достичь важной цели: расширения рынка пользователей фитнес-услуг", - говорит президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольга Киселева.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии и введенных весной жестких ограничений отрасль недосчиталась трети общей годовой выручки - около 51 млн рублей.

Представители фитнес-индустрии также напомнили, что занятия спортом укрепляют иммунную систему, позволяя противостоять различным вирусам, а также быстрее восстановиться после перенесенных заболеваний.

Экономика Финансы Налоги

Главное сегодня

Путин: Рост экономики России начнется через год
В Госдуме оценили идею начисления пенсий "по рангам"
Власти Москвы не будут вводить пропускной режим
Собянин и Воробьев подписали стратегию развития транспортной инфраструктуры Московского региона
За сутки в России подтверждено 17 717 случаев COVID-19 в 85 регионах
В Кадастровой палате рассказали, что нельзя построить на даче
Пять главных отличий хорошей АЗС от плохой