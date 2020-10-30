Постановление правительства Астраханской области от 30 октября 2020 года № 496-П "О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П"

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом" и предложением главного государственного санитарного врача по Астраханской области от 30.10.2020 Правительство Астраханской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Астраханской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1.1. Пункт 3 постановления дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания:

"- обеспечить уровень охвата лабораторными исследованиями не менее 150 исследований на 100 тысяч населения (среднесуточно за 7 дней);".

1.2. Постановление дополнить пунктом 10 следующего содержания:

"10. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Астраханской области обеспечить контроль за исполнением гражданами, находящимися на территории Астраханской области, Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями в период действия режима повышенной готовности на территории Астраханской области, утвержденных настоящим постановлением.".

1.3. Пункты 10 - 12 постановления считать соответственно пунктами 11-13.

1.4. Пункт 12 постановления дополнить абзацем следующего содержания: "- с 02.11.2020 по 15.11.2020 включительно.".

1.5. Подпункт 3.2 пункта 3 Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями в период действия режима повышенной готовности на территории Астраханской области, утвержденных постановлением (далее - Правила), изложить в новой редакции:

"3.2. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски) в местах массового пребывания людей, при посещении мест приобретения товаров, работ, услуг (за исключением случаев нахождения посетителей в организациях общественного питания, помещениях фитнес-центров, плавательных бассейнов, иных организациях, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, а также оказания услуг, получение которых посетителями с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания невозможно), при посещении объектов транспортной инфраструктуры, в общественном транспорте, легковом такси, на парковках, в лифтах, а также при контакте с другими гражданами, за исключением совместно проживающих граждан.".

1.6. Абзац первый пункта 4 Правил изложить в новой редакции:

"4. Гражданам рекомендуется:",

1.7. Правила дополнить пунктом 61 следующего содержания:

"61. Граждане в возрасте старше 65 лет, а также граждане, имеющие заболевания, указанные в приложении к настоящим Правилам, обязаны соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания), в том числе в жилых и садовых домах, и не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев:

- обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

- следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена, осуществления выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 м от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

- следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы) данных граждан, являющихся работниками организаций и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работниками здравоохранения, работниками образовательных организаций, работниками учреждений социального обслуживания и социальной защиты населения, при наличии документа (справки), подтверждающих место работы (службы), выданных работодателем (представителем нанимателя).".

1.8. Подпункт 7.6 пункта 7 Правил изложить в новой редакции:

"7.6. Осуществлять перевод работников на дистанционную работу в соответствии с трудовым законодательством, а также граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в соответствии с пунктом 61 настоящих Правил, с их согласия на дистанционный режим работы или предоставление им ежегодного оплачиваемого отпуска.".

1.9. Пункт 9 Правил изложить в новой редакции:

"9. Организации всех форм собственности, индивидуальные предприниматели проводят мероприятия по санитарной обработке (дезинфекции) общественного транспорта, такси, объектов внешней среды, иных мест массового пребывания людей (торговые объекты, объекты общественного питания, места проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных мероприятий), находящихся в их собственности (пользовании) и используемых ими в процессе осуществления своей деятельности, помещений общего пользования многоквартирных домов, функции по управлению которыми возложены на них, а также произведенной ими промышленной продукции в соответствии с актами и рекомендациями Роспотребнадзора.".

1.10. Правила дополнить пунктом 101 следующего содержания:

"101. Организациям всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям не допускать оказание услуг и реализацию товаров посетителям без средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок), создав возможные условия для ношения средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок) (разъяснения для граждан, их реализация или бесплатная выдача посетителям), за исключением случаев нахождения посетителей в организациях общественного питания, помещениях фитнес-центров, плавательных бассейнов, иных организациях, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, а также оказания услуг, получение которых посетителями с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания невозможно.

Организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги пассажирских перевозок и услуги перевозки пассажиров на легковом такси, не допускать нахождение в салоне общественного пассажирского транспорта и легкового такси пассажиров без средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок).".

1.11. Правила дополнить пунктом 19 следующего содержания:

"19. Запретить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, оказывающим услуги общественного питания, проведение данных мероприятий, оказание указанных услуг в период с 23.00 до 06.00 часов, за исключением:

- оказания предприятиями (объектами) общественного питания услуг по реализации продукции общественного питания и покупных товаров на вынос без посещения гражданами помещений таких объектов, доставки заказов;

- оказания предприятиями (объектами) общественного питания услуг по обеспечению питанием работающих в ночное время работников организаций (индивидуальных предпринимателей), на территориях которых расположены указанные предприятия (объекты) общественного питания и деятельность которых не приостановлена в соответствии с пунктом 16 настоящих Правил, с обеспечением невозможности доступа иных посетителей (покупателей) в помещения указанных предприятий (объектов) общественного питания в период с 23.00 до 06.00 часов;

- осуществления деятельности предприятиями (объектами) общественного питания, расположенными в зданиях автовокзалов (автостанций), железнодорожных вокзалов, аэропорта, автозаправочных станций;

- осуществления деятельности предприятиями (объектами) общественного питания, расположенными в зданиях, строениях, сооружениях, предназначенных для обслуживания участников дорожного движения по пути следования (объектах дорожного сервиса) и в границах придорожных полос автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения в Астраханской области.".

2. Постановление вступает в силу с 02.11.2020.

Губернатор Астраханской области И.Ю.Бабушкин

Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией