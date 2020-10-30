Банки развития ШОС помогут странам преодолеть последствия COVID-19

Создание транспортных коридоров и развитие транспортной инфраструктуры, информатизация всего, что связано с оформлением и движением грузов, взаимодействие в рамках международной торговой системы, расчеты в национальных валютах, использование цифровых валют должны стать основным направлением совместной работы стран-участников Шанхайской организации сотрудничества. Об этом заявил зампред правительства России Алексей Оверчук, выступая на заседании совета межбанковского объединения ШОС.

"В числе основных приоритетов российского председательства в ШОС - консолидация и усиление координации государств-членов, повышение роли организации в международных делах и расширение ее партнерской сети, укрепление практического сотрудничества, - сказал Алексей Оверчук. - Межбанковское объединение ШОС и банки развития играют особую роль в укреплении сотрудничества в финансовой сфере, что, безусловно, является важнейшей составляющей этой большой работы".

Взаимная торговля и реализация странами-участниками ШОС совместных трансграничных проектов - ключевые составляющие устойчивого экономического роста и улучшения качества жизни наших людей, добавил Оверчук.

"В первую очередь мы имеем в виду развитие больших интеграционных инициатив и говорим о сопряжении Евразийского экономического союза с программой "Один пояс - один путь", - сообщил российский вице-премьер. - Евразийский экономический союз сегодня является организацией, играющей ведущую роль на евразийском пространстве. Полагаю, что наступает время переходить к предметному экспертному обсуждению конкретных параметров сопряжения наших интеграционных проектов".

Пандемия дала толчок цифровизации и новому технологическому укладу, отметил Оверчук. По его мнению, в контексте сопряжения ЕАЭС и "Пояса и пути" надо уделить внимание национальным технологическим регламентам и стандартам, а также обеспечению общей продовольственной безопасности и защиты окружающей среды.

"Мы также видим большой потенциал для развития конкретных транспортных и логистических инвестиционных проектов, увеличения взаимных товарных потоков, - продолжил Алексей Оверчук. - Есть хорошие перспективы для запуска совместных промышленных проектов, развивающих международное разделение труда и повышающих эффективность наших экономик. Во всех этих начинаниях институты развития и банки играют ключевую роль. Принимаемая сегодня банками развития стран ШОС "дорожная карта" по преодолению последствий пандемии призвана создать новые точки экономического роста, стимулировать торговлю и инвестиции на пространстве государств-членов".

По его мнению, партнерам по межбанковскому объединению ШОС удалось достичь заметного прогресса в совершенствовании расчётной инфраструктуры, в последние годы увеличилась доля взаиморасчётов между нашими странами в национальных валютах.

"Инициированный "ВЭБ.РФ" документ - совместные подходы к вопросу расширения использования национальных валют на пространстве ШОС - чрезвычайно значим в решении этой задачи", - заверил Оверчук, предложив всем воспользоваться российской инфраструктурой для проведения расчетов в рублях.

"Важно, что в рамках деятельности Центрального банка России создана новая расчётная платёжная система, -уточнил Алексей Оверчук. - Имею в виду систему платёжных финансовых сообщений. В ходе председательства "ВЭБ.РФ" в Межбанковском объединении ШОС состоялось подключение к системе Узбекского национального банка. Заявки на присоединение поступили ещё от двух банков-партнёров. Таким образом, эта система сегодня развивается".