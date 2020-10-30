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30 октября 2020 г.

Распоряжение правительства Челябинской области от 30 октября 2020 года № 875-рп "О внесении изменения в распоряжение Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-рп"

Дата подписания 30 октября 2020 г.
Опубликован 30 октября 2020 г.

Документ является поправкой к

Распоряжение правительства Челябинской области от 18 марта 2020 года № 146-рп "О введении режима повышенной готовности"

1. Внести в абзац первый пункта 16 распоряжения Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-рп "О введении режима повышенной готовности" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 18 марта 2020 г.; 26 марта 2020 г.; 27 марта 2020 г.; 28 марта 2020 г.; 31 марта 2020 г.; 1 апреля 2020 г.; 3 апреля 2020 г.; 13 апреля 2020 г.; 16 апреля 2020 г.; 17 апреля 2020 г.; 20 апреля 2020 г.; 23 апреля 2020 г.; 30 апреля 2020 г.; 6 мая 2020 г.; 12 мая 2020 г.; 25 мая 2020 г.; 29 мая 2020 г.; 31 мая 2020 г.; 11 июня 2020 г.; 29 июня 2020 г.; 30 июня 2020 г.; 10 июля 2020 г.; 17 июля 2020 г.; 24 июля 2020 г.; 7 августа 2020 г.; 19 августа 2020 г.; 21 августа 2020 г.; 4 сентября 2020 г.; 18 сентября 2020 г.; 28 сентября 2020 г.; 2 октября 2020 г.) изменение, дополнив его после слов "1 ноября 2020 года" словами ", со 2 ноября 2020 года по 15 ноября 2020 года".

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Правительства Челябинской области А.Л.Текслер



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