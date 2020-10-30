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30.10.2020 01:16
Рубрика: В мире

Число жертв тропического шторма "Зета" в США возросло до шести

Фото: AP Photo/Ron Harris Фото: AP Photo/Ron Harris
Фото: AP Photo/Ron Harris

Число погибших в США из-за тропического шторма "Зета" возросло до шести, пишет газета USA Today.

Фото: AP Photo/Aaron Favila
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В Луизиане мужчина скончался после удара током от обрушившихся линий электропередачи. Другой - утонул в штате Миссисипи. Еще четыре жителя штатов Джорджия и Алабама погибли в результате падения деревьев на их дома, уточняет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что из-за повреждений, вызванных штормом, без электричества в южных штатах остались около 2,6 миллиона домов и предприятий. Затопленными оказались сотни дорог. Период с начала июня и до конца ноября в Атлантике считается сезоном ураганов.

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