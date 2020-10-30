Число жертв землетрясения в Турции возросло до 12 человек, 419 ранены

"Число погибших увеличилось до 12 человек. Ранения получили 419 человек", - говорится в опубликованном на сайте Управления по чрезвычайным ситуациям Турции сообщении. В ведомстве рассчитывают полностью расчистить все завалы в течение суток.

Стихия затронула и соседнюю Грецию. На острове Самос в Эгейском море трагедия унесла жизни двоих детей. По данным местных СМИ, их насмерть завалило камнями.