Число жертв землетрясения в Турции возросло до 12 человек, 419 ранены

Новости

Роспотребнадзор опечатал две нелегальные кальянные в Москве 21:01
Марий Эл по поручению Мишустина выделят 679,6 млн рублей на Дом Дружбы народов 20:44
Костин: ВТБ не хочет превращаться в "Яндекс" 20:32
Видео: эксперт изучил самый дешевый в мире электромобиль 20:05
Путин выразил соболезнования Эрдогану 19:43
Сергей Безруков вернулся к образу Саши Белого в клипе Тимати 19:41
РФПИ подал документы на регистрацию вакцины "Спутник V" в Бразилии 19:28
В Париже психически нездоровый мужчина угрожал полицейским ножом 19:22
Мантуров: Уведомительный режим маркировки лекарств продлится до конца года 19:15
Новый Toyota RAV4 кардинально сменил имидж 19:15
Лукашенко об отношениях с Путиным: Лучшего друга у меня нет 19:05
Во Франции ввели аналогичную московской систему пропусков 18:57
КамАЗ разрабатывает робота-инструктора по экономичному вождению 18:37
Минобороны ускорит строительство объектов для обеспечения Крыма водой 18:24
Более 50 "безмасочников" выявили 30 октября в торговых центрах ЮВАО Москвы 18:08
Число соцработников в России к 2024 году запланировали увеличить в разы 18:08
Тедеско отреагировал на слухи о предложении из Германии 18:04
Подведены итоги международного конкурса "Ученые будущего" 18:03
Патрушев призвал остановить информационный терроризм 17:57
Инфекционист объяснил случаи "повторного" заражения COVID-19 17:55
"Арсенал" уведомил РПЛ о трех сомнительных тестах игроков на коронавирус 17:46
Губернатор Новосибирской области рассказал о ситуации с COVID в регионе 17:18
В Сочи синоптики спрогнозировали смерчи над Черным морем 17:02
Россияне назвали своих любимых певца и певицу 17:01
Комитеты Совфеда поддержали концепцию законопроекта о Госсовете 16:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Как часто нужно делать тест на COVID-19
Как часто нужно делать тест на COVID-19
Верховный суд объяснил, как разделить купленную на наследство квартиру
Верховный суд объяснил, как разделить купленную на наследство квартиру
30.10.2020 20:22
Рубрика: В мире

Число жертв землетрясения в Турции возросло до 12 человек, 419 ранены

Текст: Владимир Шилов
По меньшей мере 12 человек погибли, 419 получили ранения в результате землетрясения на западе Турции, передает ТАСС со ссылкой на местных спасателей.

"Число погибших увеличилось до 12 человек. Ранения получили 419 человек", - говорится в опубликованном на сайте Управления по чрезвычайным ситуациям Турции сообщении. В ведомстве рассчитывают полностью расчистить все завалы в течение суток.

Стихия затронула и соседнюю Грецию. На острове Самос в Эгейском море трагедия унесла жизни двоих детей. По данным местных СМИ, их насмерть завалило камнями.

Путин выразил соболезнования Эрдогану
В мире Ближний Восток Турция Землетрясение в Турции и Греции

Главное сегодня

В Кремле отметили повсеместную нехватку врачей
Медведев призвал бороться с завышением цен на лекарства от коронавируса
Собянин против "мелочной опеки" над регионами для достижения национальных целей
МИД: РФ предупреждала Францию об угрозе террористов-выходцев с Кавказа
Костин: ВТБ не хочет превращаться в "Яндекс"
Посол Южной Кореи рассказал о восстановлении безвизового режима для россиян
Как выглядит политический пейзаж Украины после местных выборов