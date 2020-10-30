В Греции произошло землетрясение магнитудой 6,7 балла

В районе Додеканесских островов в Греции произошло землетрясение магнитудой 6,9 балла. По сообщениям сейсмической лаборатории Афинского университета, очаг находился на глубине 10 километров в 24 километрах северо-западнее Самоса.

Вначале геодинамический институт Национальной обсерватории Афин назвал магнитуду в 6,6, а позже увеличил ее до 6,9 балла.

В результате землетрясения на острове Самос обрушился купол церкви Божьей Матери в городе Неон-Карловаси, при падении стены которой получил ранения один человек. Есть серьезные повреждения и в других зданиях. По сообщениям местных СМИ, ощущалось землетрясение и в Афинах.

Сегодня же произошло землетрясение на западе Турции с эпицентром в районе города Сеферлихисар провинции Измир.