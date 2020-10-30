Как установить сервисы Google на новые смартфоны Huawei

Энтузиасты выпустили новый инструмент для добавления популярных сервисов Google Mobile Services на смартфоны Huawei - те, на которых их нет "из коробки".

Решение под названием Googlefier ("гуглофикатор") опубликовано на сайте XDA Developers. Установить его можно на аппараты Huawei/Honor с EMUI 10 на базе Android 10. Если EMUI обновлена до версии 11, то Googlefier не установится.

Как пишет 9to5google.com, процесс установки может занимать 10-15 минут. Перед началом установи необходимо сделать резервную копию данных. Разработчики подчеркивают, что каждый владелец смартфона без сервисов Google использует Googlefier на свой страх и риск.

"Мы не рекомендуем никому, кроме технически подкованных людей, использовать этот инструмент", - подчеркнули и в 9to5google.com.

Стоит заметить, что интерес к смартфонам Huawei, где используется собственная экосистема компании - Huawei Mobile Servives - растет среди российских пользователей.