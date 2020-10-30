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30.10.2020 18:37
Рубрика: Коммерческий транспорт

КамАЗ разрабатывает робота-инструктора по экономичному вождению

Текст: Михаил Азнавуров
КамАЗ-54901. Фото: Пресс-служба КамАЗа КамАЗ-54901. Фото: Пресс-служба КамАЗа
КамАЗ-54901. Фото: Пресс-служба КамАЗа

Камский автозавод запустил проект "Оценка качества вождения" (ОКВ), в его рамках создается компьютерная система, которая будет приучать водителей к экономичному вождению. Софт установят в бортовую систему грузовика, он станет оценивать манеру управления и давать советы по экономии топлива.

Фото: Валерий Карташов
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Программа реализована на базе бортовой системы получения и анализа данных грузовиков КамАЗ. Полный цикл инструктажа выглядит следующим образом. Программа делит маршрут на отрезки по характеру движения - магистраль, город и пересеченная местность. За каждый пройденный отрезок программа выставляет водителю оценку по пятибалльной системе за экономию топлива. Данные записываются, и водитель может ознакомиться с подробным анализом данных по расходу на маршруте и рекомендациями по усовершенствованию навыков экономичного вождения. Алгоритм разработан с расчетом исключения продолжительного монотонного движения автомобиля, режима который вызывает быстрое утомления водителя.

Программу в июле уже опробовал за рулем КамАЗ-54901 на 100-километровом маршруте от Набережных челнов до Мамадыша генеральный директор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин. В ближайшее время в рамках последнего этапа испытаний программа поступит в пользование автопарков ряда крупный российских холдингов.

#КамАЗ