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30.10.2020 16:58
Рубрика: Власть

Комитеты Совфеда поддержали концепцию законопроекта о Госсовете

Текст: Галина Мисливская

В Совете Федерации поддерживают концепцию президентского закона о Госсовете, сообщил РИА Новости глава профильного комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.

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"Комитеты поддержали концепцию законопроекта", - сказал он​. Речь идет также о комитетах по федеративному устройству, по бюджету и по регламенту.

Сенатор подчеркнул, что инициатива главы государства направлена на установление статуса Госсовета, формирование правового регулирования организации публичной власти и развитие федеративных принципов, заложенных в Конституции РФ.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 14 октября внес в Госдуму законопроект о статусе, структуре и полномочиях Государственного совета РФ. Согласно документу, в состав Госсовета войдут президент, глава кабмина, председатели обеих палат парламента, члены администрации президента и руководители регионов. Планируется, что совет будет участвовать в разработке задач внешней и внутренней политики, обсуждении параметров проекта бюджета и кадровой политики РФ.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Совет Федерации

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