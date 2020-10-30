Костин: ВТБ не хочет превращаться в "Яндекс"

Председатель правления ВТБ Андрей Костин назвал разницу в подходе его банка и "Сбера" в сотрудничестве с "Яндексом". Он считает, что в отличие от конкурента, ВТБ не хочет превращаться в "Яндекс". Об этом он сообщил в рамках форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!", передает слова банкира "Коммерсантъ".

"Меня спрашивали: чем вы, как партнер для "Яндекса", отличаетесь от "Сбера"? Я сказал: тем, что мы сами не хотим быть "Яндексом". Действительно, наверное, суть в разнице наших подходов", - сказал Андрей Костин.

Глава ВТБ также призвал не преувеличивать участие банка в "Яндексе", как сообщалось ранее банк владеет 1,4% капитала "Яндекса" и 0,7% голосов компании.

"Доля ВТБ в компании "так мала", что банк не хочет и не может оказывать влияние на политику "Яндекса". Экосистема ВТБ основана на принципах партнерства с лидерами отраслей", - приводятся в сообщении слова главы ВТБ.

"Яндекс" несколько лет развивал совместные проекты со Сбербанком - сервис электронных платежей "Яндекс.Деньги" и группу компаний "Яндекс.Маркет". В июне стороны официально объявили о разделе активов. 29 октября стало известно, что глава "Сбера" Герман Греф официально вышел из состава совета директоров "Яндекса".