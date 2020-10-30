Лукашенко представил в должности главу МВД и начальника столичной милиции

Александр Лукашенко представил 30 октября коллективу Министерства внутренних дел РБ нового министра Ивана Кубракова и начальника столичной милиции Михаила Гриба, информирует пресс-служба президента, отметив, что глава государства поблагодарил прежних руководителей, которые, подчеркнул он, "продолжат службу на благо Беларуси и народа".

45-летнего генерал-майора Ивана Кубракова белорусский руководитель охарактеризовал как человека преданного и искреннего в служении государству и народу, который внес колоссальный вклад в реорганизацию и усиление боевой готовности внутренних войск и органов внутренних дел, в полном объеме выполнил стоящие задачи по обеспечению общественной безопасности и правопорядка в стране.

"Именно благодаря организации оперативно-служебной деятельности, тому, как грамотно распределены силы и средства, была обеспечена безопасность жителей и гостей столицы, в том числе участников несанкционированных мероприятий", - констатировал Лукашенко.

Он выразил уверенность, что новый глава МВД сможет передать свои опыт и хорошее знание и начальнику ГУВД Мингорисполкома Михаилу Грибу.