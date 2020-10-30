Матвиенко выразила соболезнования в связи с терактами во Франции

Граждане России скорбят вместе с народом Франции и семьями погибших а террористических атаках, а также решительно осуждают действия экстремистов. ОБ этом говорится в телеграмме, которую спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко направила своему коллеге - председателю Сената парламента Французской Республики Жерару Ларше.

"В России разделяют горе и боль семей жертв, скорбят вместе с народом Франции", - говорится в послании, которое распространила в пятницу пресс-служба Совета Федерации. "Мы решительно осуждаем эти преступления, последовательно заявляем о неприемлемости всех форм терроризма и всемерной поддержке противодействия террористической угрозе, от кого бы она ни исходила", - заявила Валентина Матвиенко.

Она попросила главу французского Сената передать словам слова сочувствия и поддержки семьям и близким погибших.

Напомним, вчера вооруженный ножом мужчина напал на прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце, трое из них погибли, преступник задержан. В тот же день в Авиньоне был застрелен мужчина при попытке напасть с ножом на полицию.