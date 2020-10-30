МИД: РФ предупреждала Францию об угрозе террористов-выходцев с Кавказа

Российские компетентные ведомства по различным каналам неоднократно предупреждали власти Франции о росте террористической угрозы, исходящей от террористов-выходцев с Северного Кавказа, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов. Его слова приводит агентство РИА Новости.

"Возвращаясь к теме радикализации, могу сказать, что мы неоднократно предупреждали наших французских партнеров об опасности, исходящей от террористов-выходцев с Северного Кавказа, а они принимали их как "борцов за свободу"", - сказал он.

Российский дипломат напомнил, что многие из этих мнимых "борцов за свободу" как раз и нашли свое прибежище во Франции, получив там статус беженцев и даже гражданство.

Напомним, теракт в парижском пригороде Конфлан-Сент-Онорин, где 18-летний экстремист чеченского происхождения обезглавил учителя Самюэля Пати, вызвал широкий общественный резонанс по всей Европе.