Модель Анастасия Решетова станет ведущей телешоу

В то время как рэпер Тимати (Тимур Юнусов) станет героем нового сезона "Холостяка", его бывшая возлюбленная - модель Анастасия Решетова - тоже отправляется на ТВ, причем параллельным курсом.

Как передает Teleprogramma, Анастасия дебютирует в роли соведущей реалити ТНТ "Ты - топ-модель", отечественного аналога шоу America's Next Top Model.

"Мы найдем тех, кто станет лицом нашей страны на мировой арене", - цитирует издание спич Решетовой на организованной телеканалом презентации.

Соведущими эффектной брюнетки станут звезда Comedy Woman Александр Гудков и YouTube-блогер Гоша Карцев. Которым и предстоит "отправиться на поиски самой достойной, амбициозной и целеустремленной красотки, готовой покорить мировые подиумы".

На кону - три миллиона рублей и контракт с модельным агентством.

Об окончательном и официальном расставании Юнусова с очередной его моделью стало известно в минувшем месяце. В прошлом году у пары родился сын.