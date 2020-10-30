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Модель Анастасия Решетова станет ведущей телешоу

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    30.10.2020, 15:14
Текст:   Олег Усков
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

В то время как рэпер Тимати (Тимур Юнусов) станет героем нового сезона "Холостяка", его бывшая возлюбленная - модель Анастасия Решетова - тоже отправляется на ТВ, причем параллельным курсом.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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Как передает Teleprogramma, Анастасия дебютирует в роли соведущей реалити ТНТ "Ты - топ-модель", отечественного аналога шоу America's Next Top Model.

"Мы найдем тех, кто станет лицом нашей страны на мировой арене", - цитирует издание спич Решетовой на организованной телеканалом презентации.

Соведущими эффектной брюнетки станут звезда Comedy Woman Александр Гудков и YouTube-блогер Гоша Карцев. Которым и предстоит "отправиться на поиски самой достойной, амбициозной и целеустремленной красотки, готовой покорить мировые подиумы".

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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На кону - три миллиона рублей и контракт с модельным агентством.

Об окончательном и официальном расставании Юнусова с очередной его моделью стало известно в минувшем месяце. В прошлом году у пары родился сын.

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