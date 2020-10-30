Назван основной источник распространения коронавируса

Коронавирус легче всего размножается во рту. Слюнные железы, язык и миндалины - наиболее "благоприятные" места для возникновения очага вируса SARS-CoV-2 и его последующего распространения. К такому выводу пришла группа американских ученых. Результаты препринта статьи публикует портал medRxiv.org.

"При кашле или разговоре возрастает риск передачи COVID-19 от одного человека к другому. Авторы исследования указывают на необходимость ношения масок, так как именно эти средства защиты наиболее эффективно препятствуют распространению коронавируса. Потеря вкуса и продолжительная сухость во рту - признаки наличия инфекции в организме", - приводит подробности РИА Новости.

Это одна из первых работ, направленная на изучение размножения коронавируса исключительно во рту, так как большинство исследователей сосредоточились на проявлениях инфекции в носу и легких. Добавим, что статья должна еще пройти экспертную оценку, чтобы ее результаты могли официально использоваться в медицинской практике.

В России проведено уже почти 60 миллионов лабораторных исследований на коронавирус. Как ранее пояснили специалисты Роспотребнадзора, частота проверок организма напрямую зависит от количества контактов с потенциальными носителями болезни. Если таковых много, то и тестирование нужно проходить регулярно, раз в неделю. С перечнем организаций Роспотребнадзора, осуществляющих лабораторную диагностику COVID-19, можно ознакомиться здесь.