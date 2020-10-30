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30.10.2020 02:00
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как часто нужно делать тест на COVID-19

Текст: Ольга Игнатова
В России проведено уже почти 60 миллионов лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию.
Фото: Пресс-служба мэрии Москвы Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
Фото: Пресс-служба мэрии Москвы

Сдать тест на COVID-19 можно в 889 лабораториях (из них 111 лабораторий подчиняются Роспотребнадзору, 603 работают при государственных медицинских организациях и 175 - частной формы собственности).

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
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Но тестирование покажет отсутствие или наличие вируса в организме в данный момент. Как же часто нужно проводить тестирование на ковид, чтобы быть спокойным за свое здоровье и здоровье окружающих?

- Всё зависит от контактов. Если человек регулярно контактирует с больными коронавирусной инфекцией, то тестирование нужно проходить регулярно, раз в неделю, как это проводится медицинским работникам. При необходимости - например, при большой вероятности инфицирования и передачи инфекции лицам из группы высокого риска, может быть рекомендовано и более частое тестирование, - рассказали "Российской газете" в Роспотребнадзоре.

С другой стороны, если человек здоров, не контактирует с явно больными, соблюдает все профилактические меры при выходе из дома, не общается с лицами, имеющими тяжёлые хронические заболевания и высокий риск тяжёлого течения коронавирусной инфекции, то регулярно проводить тестирование не нужно, отметили в ведомстве.

?Если у человека нет явных показаний для проведения теста, но он просто хочет понять, здоров ли он, тогда за анализ нужно заплатить. А вот при показаниях для проведения анализа тестирование проводится бесплатно. "Бесплатным будет тест при наличии симптомов, подозрительных на коронавирусную инфекцию, при контактах с заболевшими, имеющими подтвержденный COVID-19", - уточнили в Роспотребнадзоре.

Если же тестирование не выявляет ковид, но человек чувствует себя плохо, ему обязательно нужно обращаться к врачам.

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
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"Во всех случаях с плохим самочувствием лучше не заниматься самолечением, а обратиться к врачу. В большинстве ситуаций правильнее позвонить в поликлинику по месту жительства и описать симптомы, которые беспокоят. При необходимости врач придет на дом. Особенно должны настораживать появившаяся или нарастающая одышка, сильный кашель, боли в грудной клетке, повышение температуры более 38°C, выраженная слабость. При таких симптомах пациент должен быть осмотрен врачом в самое ближайшее время", - добавили в Роспотребнадзоре.

С перечнем организаций Роспотребнадзора, осуществляющих лабораторную диагностику новой коронавирусной инфекции (COVID-19), можно ознакомиться по ссылке.

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