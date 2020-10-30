Назван срок максимальной заразности людей с коронавирусом

Заболевший COVID-19 является максимально заразным за два дня до появления симптомов и в первый день заболевания, при этом становится заразным человек за три-четыре дня до появления симптомов. В более поздние сроки заболевания передача вируса маловероятна, пояснила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Инфекция распространяется преимущественно воздушно-капельным путем, во время разговора при каждом выдохе может выделяться более 200 вирусных частиц. Самый простой способ защитить себя - носить маски", - со ссылкой на эксперта пишет РИА Новости.

По словам Натальи Пшеничной, в России на пике заболеваемости коронавирусом число новых случаев за сутки может достигать 20 тысяч, а после этого, вероятно, начнется стабилизация ситуации. О начале процесса можно будет говорить, когда в течение восьми дней суточные показатели будут стабильны, и индекс распространения коронавируса не будет превышать единицу.

Этот индекс рассчитывается так: количество зарегистрированных больных в регионе за последние четыре дня делится на количество зарегистрированных больных за предыдущие четыре дня. Пшеничная также подчеркнула, что все зависит от сознательности граждан, от строгого соблюдения ими профилактических мер.