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30.10.2020 07:13
Рубрика: Общество

Назван срок максимальной заразности людей с коронавирусом

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Заболевший COVID-19 является максимально заразным за два дня до появления симптомов и в первый день заболевания, при этом становится заразным человек за три-четыре дня до появления симптомов. В более поздние сроки заболевания передача вируса маловероятна, пояснила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Фото: iStock
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"Инфекция распространяется преимущественно воздушно-капельным путем, во время разговора при каждом выдохе может выделяться более 200 вирусных частиц. Самый простой способ защитить себя - носить маски", - со ссылкой на эксперта пишет РИА Новости.

По словам Натальи Пшеничной, в России на пике заболеваемости коронавирусом число новых случаев за сутки может достигать 20 тысяч, а после этого, вероятно, начнется стабилизация ситуации. О начале процесса можно будет говорить, когда в течение восьми дней суточные показатели будут стабильны, и индекс распространения коронавируса не будет превышать единицу.

Этот индекс рассчитывается так: количество зарегистрированных больных в регионе за последние четыре дня делится на количество зарегистрированных больных за предыдущие четыре дня. Пшеничная также подчеркнула, что все зависит от сознательности граждан, от строгого соблюдения ими профилактических мер.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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