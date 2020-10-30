Эпидемиолог рассказала, когда начнется стабилизация ситуации с COVID-19

В России на пике заболеваемости коронавирусом число новых случаев за сутки может достигать 20 тысяч, а после этого, вероятно, начнется процесс стабилизации ситуации. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, о начале процесса стабилизации можно будет говорить, когда в течение восьми дней суточные показатели будут стабильны, и индекс распространения коронавируса не будет превышать единицу. Этот индекс рассчитывается так: количество зарегистрированных больных в регионе за последние четыре дня делится на количество зарегистрированных больных за предыдущие четыре дня. Пшеничная также подчеркнула, что все зависит от сознательности граждан, от строгого соблюдения ими профилактических мер, пишет РИА Новости.

Ранее в Роспотребнадзоре напомнили, что на заболеваемость COVID-19, как и в случае с другими респираторными вирусными инфекциями, влияют погодные факторы. Переохлаждение организма делает его более восприимчивым к инфекциям, а инфицирование другими респираторными вирусами может осложнять течение COVID-19.