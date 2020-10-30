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30.10.2020 03:45
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре напомнили о влиянии погоды на заболеваемость COVID-19

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На заболеваемость COVID-19, как и в случае с другими респираторными вирусными инфекциями, влияют погодные факторы. Об этом напомнила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная.

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По ее словам, в плохую погоду переохлаждение организма делает его более восприимчивым к инфекциям. Пшеничная подчеркнула, что инфицирование другими респираторными вирусами может осложнять течение коронавирусной инфекции, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что по совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) превышены в 38 регионах России (неделей ранее - в 41 регионе). Превышение зафиксировано преимущественно среди взрослых.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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