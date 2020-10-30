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30.10.2020 19:15
Рубрика: Легковые авто

Новый Toyota RAV4 кардинально сменил имидж

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Mitsuoka Фото: Пресс-служба Mitsuoka
Фото: Пресс-служба Mitsuoka

Toyota RAV4 получил версию с изменённым дизайном кузова, которую подготовила компания Mitsuoka, создающая ретрокары на базе серийно выпускающихся моделей. Кроссовер примерил стиль американских рамных внедорожников 80-х годов прошлого века.

Фото: скриншот с youtube.com
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Новинка получила название Buddy, что в переводе с английского означает "приятель". Узнать в Mitsuoka Buddy донорский "Равчик" можно, если взглянуть на машину в профиль: боковины остались прежними. Дизайнеры поработали с передней и задней частями модели: она получила квадратные фары, вписанные в ансамбль массивной хромированной решётки и бампера, капот, который навевает воспоминания о масл-карах эпох прошлого, крышка багажника с клёпаной табличкой с названием модели.

Фотографий салона Mitsuoka не предоставила.

Фото: https://vk.com/tlt_st
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Силовые агрегаты на Mitsuoka Buddy устанавливаются те же, что и на Toyota RAV4 для японского рынка: гибридная установка мощностью до 222 л.с. в версиях с передним и полным приводом и 171-сильный двухлитровый бензиновый мотор в паре с вариатором.

Цена на Mitsuoka Buddy не объявлена. Продажи новинки стартуют в конце ноября.

Фото: Пресс-служба Mitsuoka
#Toyota