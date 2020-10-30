Очередная Lada за миллион засветилась в Тольятти

С момента начала выпуска автомобилей на Волжском автозаводе минуло полвека, и некоторые из машин, выпущенных в прошлом веке, начинают обретать статус коллекционных, за которые продавцы просят немалые деньги. Вот, например, ВАЗ-2102 с ценником 999 999 рублей с сайта Avito.

Универсал ВАЗ-2102 "Жигули" с классической компоновкой выпускался с 1971 по 1986 годы. Продавец утверждает, что предлагает купить один из последних экземпляров, сошедших с конвейера АвтоВАЗа. В 1986 году было выпущено только 156 "двоек".

"Капсулой времени" автомобиль назвать нельзя, несмотря на относительно малый возраст, он уже подвергался реставрации, правда, как заявляет продавец, для этого использовались только оригинальные запчасти. После комплекса работ на "двойке" выезжали четыре раза на городские мероприятия.

Впрочем, миллион - не так много, если сравнить с оригинальным ВАЗ-2101, за который просят 2.16 млн рублей.