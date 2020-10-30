Распоряжение губернатора Омской области от 30 октября 2020 года № 133-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р"

1. Внести в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области" следующие изменения:

1) в пункте 7:

- абзац первый подпункта 7 изложить в следующей редакции:

"7) граждан на основании предложений Главного государственного санитарного врача по Омской области от 28 апреля 2020 года № 02/6395-2020, постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16 октября 2020 года № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом" при посещении мест приобретения товаров, работ, услуг (в том числе расположенных вне закрытых помещений), реализация которых не ограничена в установленном порядке, при нахождении в местах массового пребывания людей, на остановках общественного транспорта, на парковках, в лифтах, при совершении поездок в общественном транспорте, включая легковое такси, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы, повязки или иные изделия, их заменяющие).";

- подпункт 8 изложить в следующей редакции:

"8) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории Омской области:

- обеспечить использование водителями, кондукторами и контролерами необходимых средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) и дезинфекции;

- неукоснительно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования при оказании услуг по перевозкам;

- обеспечить оказание услуг по перевозке только пассажирам, использующим средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы, повязки или изделия, их заменяющие). Настоящее требование не распространяется на оказание услуг по перевозке несовершеннолетним, инвалидам, а также лицам с ограниченными возможностями здоровья в случае, если неоказание данных услуг может повлечь угрозу жизни и здоровью указанных лиц.";

2) в подпункте 1 пункта 10 слова "с численностью участников свыше 50 человек" заменить словами "за исключением межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований с численностью участников не более 50 человек";

3) в пункте 12 слова "по 31 октября" заменить словами "по 30 ноября";

4) в пункте 14 слова "с 2 по 31 октября" заменить словами "с 2 сентября по 30 ноября 2020 года";

5) в строке "Деятельность по предоставлению услуг общественного питания, в том числе на летних верандах и террасах организаций общественного питания, на объектах общественного питания, расположенных в помещениях гостиниц, отелей и иных средств размещения" таблицы "Перечень требований, установленных для отдельных сфер деятельности" приложения № 3:

- абзац шестой дополнить точкой;

- дополнить абзацами следующего содержания:

"7. Запрет на оказание услуг общественного питания (за исключением обслуживания навынос и доставки заказов на дом, в организации и в номера гостиниц), проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, нахождение посетителей в помещениях объектов общественного питания в период с 24 часов до 6 часов.

Указанные в настоящем пункте требования не распространяются на деятельность организаций общественного питания, оказывающих услуги общественного питания на территории вокзалов, аэропорта, автозаправочных станций и объектов придорожного сервиса, а также услуги по организации питания для работников непрерывно действующих организаций".

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, за исключением абзацев четвертого - восьмого подпункта 1 пункта 1 настоящего распоряжения, вступающих в силу с 1 ноября 2020 года.

Губернатор Омской области А.Л.Бурков







