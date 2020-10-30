Отечественные автомобильные проекты с туманным будущим

В России уже были неудачные автомобильные проекты вроде Marussia и Ё-мобиля. Но и сегодня, к сожалению, также хватает проектов с сомнительным будущим. "Российская газета" выделяет самые интересные из них.

Апал "Сталкер"

Внедорожник "Сталкер" разработан тольяттинской компанией "Апал" ещё в 2002 году. Предприятие является крупнейшим в России поставщиком комплектующих деталей из пластика. "Апал" решил показать, что из своего пластика может сделать транспортное средство.

"Сталкер" получил оригинальный интерьер с некоторыми элементами от Lada 4х4, а также трёхдверный кузов каркасно-панельной конструкции с несущей "клеткой" из стальных труб и с наружными панелями из ударопрочного пластика.

Компактный внедорожник построен на узлах и агрегатах вышеупомянутой Lada 4х4. Под капотом "Сталкера" располагается 1,7-литровый бензиновый двигатель мощностью 83 л. с., который работает в паре с 5-ступенчатой механической КП. По сравнению с вазовской моделью "Сталкер" чуть выше, слегка поуже и покороче. Снаряженная масса составляет 1 170 кг, то есть он легче Lada 4х4 на 115 кг.

В 2006 году на первоначальную конструкцию внедорожника компания получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), а затем даже выпустила несколько экземпляров.

"Сталкер" пытались запустить в мелкосерийное производство, но из-за недостаточного финансирования проект заморозили. В 2016 году проект перезапустили, на "Сталкер" с изменённой конструкцией было оформлено новое ОТТС. Летом 2019 года "Апал" начал продажи "Сталкера" за 1 200 000 рублей. Тогда разработчики отмечали уникальность, эксклюзивность и мелкосерийность модели. Предлагалась и "прокачанная" версия стоимостью примерно 1 400 000 рублей.

Всего планировалось изготовить 150 автомобилей. После этого компании необходимо было бы снова изменять конструкцию машины и получать новый сертификат. В начале октября текущего года стало известно о прекращении выпуска "Сталкера". Внедорожник сняли с производства из-за изменения политики работы АвтоВАЗа с мелкими внешними сборочными проектами. Завод теперь не поставляет узлы и агрегаты по оптовым прайс-листам.

Родстер "Крым"

Фото: Роспатент

Проект создания доступного и эффектного двухместного спортивного автомобиля стартовал, по сути, в 2016 году. Тогда инженеры конструкторского бюро молодёжи МГТУ им. Н.Э. Баумана при поддержке московского института ФГУП "НАМИ" испытали первый прототип родстера "Крым". Второй прототип завершил дорожные испытания в конце 2019 года.

Бюджетный спорткар обладает среднемоторной компоновкой и задним приводом. Узлы и агрегаты заимствованы у Lada Kalina. Актуальная модель построена на базе коробчатого монокока, сваренного из листового металла, имеет композитные кузовные панели, а также съёмный пластиковый колпак крыши.

"Крым" 2.0 оснащается 106-сильным "атмосферником" ВАЗ-21127 объёмом 1,6 литра. Мотор агрегатируется с 5-ступенчатой "механикой". Второй образец оснащён модернизированной подвеской. Разгон автомобиля массой 900 кг от 0 до 100 км/ч составляет примерно 8,6 с.

В данный момент ведутся работы над третьей версией "Крыма". Разработчики уже запатентовали облик будущей серийной модели. По неподтверждённым данным, в следующей машине будут использованы агрегаты от Lada Vesta.

Пока авторы "Крыма" активно изготавливают несущие каркасы для третьего рабочего прототипа спорткара. Эти каркасы отправляют для дальнейших работ в государственные технические университеты. Под идею будущего мелкосерийного производства родстеров создана межвузовская студенческая инженерно-технологическая корпорация. К производству комплектующих предполагается привлечь малые инновационные предприятия (МИП), работающие при государственных технических вузах.

Сроки появления родстера "Крым" пока не определены. Ориентировочная заявленная стоимость модели - от 650 тысяч рублей. Планируется, что в серию пойдут сразу три модификации родстера. Они будут отличаться как по силовому агрегату, так и по внешности и салону.

Помимо этого, анонсирована разработка бюджетного пикапа, в основе которого будет лежат шасси классической Lada 4x4. Пикап получит оригинальный композитный кузов с несущим стальным монококом.

Zetta

Впервые электрический ситикар показали осенью 2017 года. Тогда модель имела два названия - Zetta и El Panda. Электромобиль со странными пропорциями был адаптирован для людей с ограниченными возможностями. В конце 2018 года на V международном форуме "Город будущего" был продемонстрирован концепт Zetta City Modul, который получил более современный облик. В начале нынешнего года тольяттинская компания Zetta запатентовала финальный вариант дизайна своего электрокара.

Кузов City Modul 1 изготовлен из металлического каркаса с навесными панелями из стеклопластика. Внутри электрокар получил переднюю панель с сенсорным экраном и беспроводной зарядкой для смартфона.

Для компактного трёхдверного электромобиля, построенного на универсальной транспортной платформе, задумано три версии: переднеприводная с запасом хода 180 км (от 550 тысяч рублей), переднеприводная с увеличенной ёмкостью батареи и запасом хода около 500 км (от 750 тысяч рублей) и полноприводная с запасом хода примерно 500 км (от 950 тысяч рублей). Стандартная модель оснащается электромотором и литий-ионной батареей.

Планировалось, что уже в конце 2019 года в Тольятти стартует производство первого российского электромобиля. Сначала запуск перенесли на первый квартал 2020 года, а затем на конец года. В данный момент для завершения проекта требуется 100 млн рублей. Теперь серийное производство и вовсе переносится на неопределённый срок из-за отказа в кредите.

Кстати говоря, в случае успеха Zetta City Modul 1 предприятие может начать разрабатывать электрическое купе, модификацию для инвалидов и грузовой вариант.

"Кама-1"

Фото: Роспатент

В сентябре нынешнего года Камский автозавод рассекретил субкомпактный электромобиль "Кама-1" с поисковым вариантом дизайна. Внешность модели была запатентована в августе.

Трёхдверный хэтчбек на электрической тяге разрабатывается совместно с Центром компьютерного инжиниринга Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

По предварительным данным, электрокар получит несущее основание с тяговым аккумулятором и сверхлёгкий каркас с внешними композитными панелями. Передняя подвеска - McPherson, задняя - многорычажная. В салоне ожидается современная передняя панель со встроенным по центру тачскрином.

Перспективный ситикар должен выйти только в 2024 году. Ориентировочная стоимость - до 1,9 млн рублей. Запас хода составит около 300 км.

КамАЗ уже успел опровергнуть информацию о производстве "Кама-1" на мощностях основного завода в Набережных Челнах. Отмечается, что создание легкового электромобиля для каршеринга, службы доставки и такси является одним из направлений научно-исследовательской деятельности КамАЗа.