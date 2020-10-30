Патрушев призвать остановить информационный терроризм

В России растет количество подростков - участников молодежных субкультур таких, как "скулшутинг", "колумбайн" в социальных сетях. Их число достигло уже более 70 тыс. человек. Об этом в пятницу заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам безопасности в Центральном федеральном округе.

Кроме того, по данным секретаря Совбеза, усиливается воздействие на подростков "крайне левых" и "крайне правых" экстремистских организаций и радикальных фанатских группировок.

По словам Патрушева, результатом деятельности таких сообществ, как "буллинг", "кибербуллинг", "офники" и им подобных становится формирование в учебных заведениях групп криминальной направленности, призывающих к насильственным действиям, в том числе в ходе проведения протестных акций, массовых беспорядков и экстремистских актов.

"В этих условиях важно жестко пресекать деятельность движений, основанных на криминальной субкультуре", - заявил Патрушев. По его словам, пример такой работы уже есть. Так, в августе этого года Верховный суд России по иску Генеральной прокуратуры признал общественное движение АУЕ экстремисткой организацией.

Не менее важно, по мнению секретаря СБ РФ, поставить надежный заслон пропаганде насилия, криминальной субкультуры, экстремизма, межнациональной розни, когда такие идеи распространяются через интернет.

"Надо остановить информационный терроризм, преследующий цели расколоть общество", - подчеркнул Николай Патрушев.