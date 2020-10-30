Почтовая служба США обработала и доставила рекордные 122 млн бюллетеней

Почтовая служба США с четвертого сентября обработала и доставила рекордные 122 миллиона бюллетеней американцев. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении службы. В это число входят как пустые бюллетени, отправленные гражданам сотрудниками избирательных комиссий, так и заполненные бюллетени от избирателей.

В почтовой службе подчеркнули, что "принимают меры чрезвычайного характера" для ускорения доставки бюллетеней. Сейчас почтовые отправления первого класса, включая бюллетени, доставляются в среднем за 2,5 дня, но не дольше пяти дней, пишет ТАСС.

Напомним, президент США Дональд Трамп уже неоднократно критиковал идею голосования по почте. По его мнению, такая форма волеизъявления может дать преимущество демократам на президентских выборах. Кроме того, убежден хозяин Белого дома, данная процедура непрозрачна, а обработка бюллетеней займет много времени. Однако представители Демократической партии США настаивали, что в условиях пандемии коронавируса голосование по почте - это единственная возможность принять участие в выборах без риска для здоровья.

Всеобщие выборы в США пройдут третьего ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все члены Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы ряда штатов и территорий. Соперником действующего президента республиканца Дональда Трампа на президентских выборах станет демократ Джозеф Байден.