Прокурор Франции рассказал о вещах, найденных у напавшего на церковь в Ницце

У мужчины, совершившего тройное убийство в базилике Нотр-Дам в Ницце, найдено свидетельство итальянского "Красного Креста". Об этом рассказал прокурор по антитеррористическим расследованиям Жан-Франсуа Рикар, подчеркнув, что удостоверение действительно принадлежит нападавшему.

По его словам, устроивший теракт выходец из Туниса 1999 года рождения прибыл в Италию через остров Лампедуза 20 сентября. Ни полиции, ни спецслужбам не были известны его отпечатки пальцев, пишет "Интерфакс".

По месту жительства нападавшего полицейские также обнаружили Коран, два мобильных телефона и нож. В сумке, найденной в церкви после нападения, находились еще два ножа.

Напомним, трагедия произошла в четверг утром в церкви Нотр-Дам в центре Ниццы. Мужчина наносил удары ножом всем, кто попадался ему под руку. Погибли три человека - две женщины и мужчина. При задержании он был тяжело ранен и доставлен в госпиталь.