Указ губернатора Псковской области от 30 октября 2020 года № 191-УГ "О внесении изменений в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьями 6 и 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", статьями 6 и 12 Закона области от 04 мая 2008 г. № 762-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", предписанием Главного государственного санитарного врача по Псковской области Нестерука А.В. от 30 октября 2020 г. № 1951, на основании распоряжения Администрации области от 05 марта 2020 г. № 133-р "О введении режима повышенной готовности Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области" постановляю:

1. Внести в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) преамбулу после слов "от 23 октября 2020 г. № 1896" дополнить словами ", от 30 октября 2020 г. № 1951";

2) в подпункте "а" подпункта 1 пункта 2:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

"а) проведение публичных (за исключением пикетирования, проводимого одним участником), спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, культурно-просветительных, театрально-зрелищных и иных подобных массовых мероприятий с очным присутствием граждан. Указанный запрет не распространяется на:";

б) абзац второй признать утратившим силу;

3) в абзаце четвертом подпункта "в" подпункта 1 пункта 2 слово "театров," и слова ", а также помещений организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих концертную деятельность, проведение культурно-просветительных, театрально-зрелищных мероприятий" исключить;

4) подпункт 4 пункта 2 дополнить подпунктом "б" следующего содержания:

"б) в возрасте 65 лет и старше с 09 ноября 2020 г. соблюдать режим самоизоляции по месту жительства либо по месту пребывания, фактического нахождения, в том числе в жилых и садовых домах, размещенных на садовых земельных участках (далее - режим самоизоляции). Указанное требование не распространяется на:

руководителей организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления;

работников медицинских организаций;

работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении производственных, непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования организации, индивидуального предпринимателя, органа государственной власти, органа местного самоуправления;

работников органов и организаций, перевод которых на дистанционный режим работы регулируется федеральными правовыми актами;

граждан, определенных решением оперативного штаба при Администрации области по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Псковской области.

В целях оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше (за исключением граждан, переведенных на дистанционный режим работы или находящихся в ежегодном оплачиваемом отпуске) установить период самоизоляции с 09 ноября по 22 ноября 2020 года;";

5) подпункт 6 пункта 2 дополнить подпунктом "ж" следующего содержания:

"ж) обеспечить перевод с 09 ноября 2020 г. не менее 30 процентов работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) с их согласия на дистанционный режим работы. Указанное требование не распространяется на:

работников медицинских организаций;

работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении производственных, непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования соответствующей организации, индивидуального предпринимателя, органа государственной власти, органа местного самоуправления;

работников органов и организаций, перевод которых на дистанционный режим работы регулируется федеральными правовыми актами;

граждан, определенных решением оперативного штаба при Администрации области по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Псковской области;";

6) в подпункте 6.2 пункта 2 слова "граждан в возрасте старше 65 лет," исключить;

7) в подпункте 22 пункта 2:

а) подпункт "г" признать утратившим силу;

б) подпункт "д" изложить в следующей редакции:

"д) не допускать проведение в объекте предприятия общественного питания дискотек, концертов, культурно-просветительных, театрально-зрелищных мероприятий, банкетов, свадеб, поминок, корпоративов и иных подобных мероприятий;";

8) подпункт "а" подпункта 27 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"а) не допускать проведение концертов, культурно-просветительных, театрально-зрелищных мероприятий, если иное не установлено подпунктом "а" подпункта 1 настоящего пункта;";

9) абзац первый и подпункт 1 пункта 6 изложить в следующей редакции:

"6. Рекомендовать гражданам:

1) которые имеют заболевания, указанные в приложении № 2 к настоящему указу, беременным женщинам соблюдать режим самоизоляции;".

2. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

3. Настоящий указ вступает в силу с 02 ноября 2020 г.

Губернатор области М.Ведерников







