Названы самые популярные пересадочные станции МЦД в столице

"Беговая", "Славянский бульвар", "Царицыно", "Тушинская" и "Текстильщики" - самые популярные станции для пересадок с МЦД на метро. По данным департамента транспорта Москвы, ими ежедневно в будни пользуются больше 85 тыс. пассажиров.

Как сообщили в пресс-службе департамента транспорта, всего на диаметрах есть 20 пересадочных станций. В сентябре бесплатные пересадки на метро сделали со станций "Рабочий поселок" D1 и на D2 "Бутово" и "Красный Строитель".

Напомним, что при использовании тарифа "Кошелек" карты "Тройка" пересадка на метро в течение 90 минут бесплатна.