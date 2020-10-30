В Ярославле большим открытым уроком завершился форум "ПроеКТОриЯ"

С 26 по 30 октября школьники и педагоги со всей страны были участниками цифровой программы восьмого всероссийского форума профессиональной ориентации "ПроеКТОриЯ".

В этом году из-за пандемии очная часть программы форума была максимально сокращена, то есть 54 команды участников собирались в своих регионах и в дистанционном формате решали предложенные кейсы по нескольким актуальным направлениям: медицина, фармацевтика, информационные технологии, энергетика, образование, культура.

В Ярославле, где форум проводится с 2013 года, состоялся лишь финал "ПроеКТОрии" с присутствием в студии местных команд и "телемостами" со всеми остальными участниками и экспертами. И хотя коллективный мозговой штурм в этом году был не столь нагляден, как это обычно бывает, когда сотни умников и умниц собираются в одном месте для решения глобальных задач, отчего воздух чуть ли не искрит, - результат экспертов впечатлил не меньше. Тем более что все задачи так или иначе касались главной проблемы последнего времени - распространения коронавируса.

Например, участники направления "Медицина" из Тюмени предложили внедрить в рутинную практику врача элементы искусственного интеллекта, что позволит сортировать пациентов на доврачебном приеме, устанавливать рабочий диагноз, а также помогать пациенту на амбулаторном этапе лечения выполнять рекомендации врача. Поделились ребята и немножко фантастической пока идеей о расширении функционала банкоматов на отдаленных территориях. По мнению юных изобретателей, подобные устройства могли бы помогать заполнять первичную медицинскую документацию и анализировать базовые биологические жидкости (кровь, мочу), чтобы человек вовремя узнавал о необходимости посетить врача.

Ярославские ребята, решавшие фармацевтические кейсы, придумали собственное дезинфицирующее средство и нашли ему применение.

- Мы изготовили антисептический гель и предложили два способа его использования, - рассказала представительница команды. - Первый - это пленка для мобильного телефона, пропитанная нашим антисептическим гелем, второе - пропитанная тем же гелем тряпка для пола. Оба способа помогут эффективно бороться с распространением коронавирусной инфекции.

Оценивая работу юных химиков, медицинский директор группы компаний "Р-Фарм" в странах СНГ Эльвира Мухаметшина подчеркнула, что они проявили недюжинные способности, умение быстро работать с научной литературой и показали, что могут за короткий промежуток времени изобрести "какие-то оригинальные девайсы", которые помогут пациентам в профилактике коронавирусной инфекции.

Кейс для участников направления "Образование", по признанию его куратора, заместителя ректора РГПУ имени Герцена Ирины Кондраковой, взрослым показался трудным, а ребятам - ничуть. Более того, всего за несколько дней команды школьников из Санкт-Петербурга умудрились провести социологическое исследование о сложностях организации дистанта, причем беседовали ребята не только с сотрудниками вуза, но и оперативно организовали опрос в чатах своих сверстников и учителей.

- Интересные результаты получились, и взрослым еще предстоит их проанализировать для дальнейшей работы, - признала Ирина Кондракова. Кстати, одобрение и оценку экспертного сообщества получил и ряд проектных предложений школьников - от конкретных сценариев урока до мобильных приложений.

- В скором времени они будут внедрены в школьную жизнь, - заверила куратор направления "Образование".

Кроме работы над заданиями по своим направлениям участники форума (а вместе с ними и все желающие в любом уголке страны) слушали лекции экспертов в разных областях знаний и, конечно, выбирали то дело, которому хотели бы посвятить жизнь. Известный рекрутер, основательница Лаборатории карьеры Алена Владимирская посоветовала молодым людям в процессе этого выбора не зацикливаться на так называемых профессиях будущего.

- Не ищите каких-то особых профессий будущего. Начните с того, в чем вы талантливы, что у вас получается лучше всего. Профессия будущего - это не какая-то отдельная профессия. Это высокий уровень профессионализма, - полагает эксперт.