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30.10.2020 / 10:45
Текст: Сергей Бабкин

В московском метро появятся женщины-машинисты

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Мишин
Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Мишин

В январе следующего года в московском метро поезда впервые выведут на линии женщины-машинисты. Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, вчера они сдали последний экзамен в учебно-производственном центре.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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В общей сложности курс прошли 17 женщин. Как и коллеги-мужчины они учатся управлять поездами и при этом досконально изучают все техническое устройство: пневматическое, механическое и электрическое оборудование.

Далее девушкам предстоит стажировка в депо "Фили". А после этого - итоговая аттестация. В январе женщины-машинисты начнут работу на Филевской линии.

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