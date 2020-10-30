СК завел дело о покушении на теракт после нападения подростка в Татарстане

СК России по РТ возбудил уголовное дело о покушении на теракт и о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Напомним что, в ночь на 30 октября в Кукморе 16-летний подросток с помощью зажигательной смеси "коктейль Молотова" пытался поджечь здание районного отдела полиции.

При задержании он нанес не менее трех ударов ножом сотруднику полиции. В результате его коллеге после предупредительных выстрелов пришлось вести огонь на поражение. Злоумышленник скончался на месте.

Расследование уголовного дела продолжается.