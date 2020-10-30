Дело экс-мэра Славгорода об "угольных" взятках передали в суд

Следственные органы Алтайского края направили в суд уголовное дело бывшего главы города Славгорода Сергея Горбунова, обвиняемого в получении взяток почти на семь миллионов рублей за поставки угля. Экс-мэру грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

- Бывший глава Славгорода был задержан в мае текущего года при получении очередной взятки от представителей компании-поставщика угля, - отметили в следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю. - Два года назад - летом 2018-го, когда Сергей Горбунов вступил в должность главы города, он сразу договорился с руководителем двух компаний о перечислении ему ежемесячных сумм в 100 тысяч рублей и пяти-десяти процентов от прибыли с поставок угля за каждый отопительный сезон. Со своей стороны он обещал этим компаниям содействие в получении контрактов на поставку топлива. В общей сложности за два отопительных сезона экс-мэр получил свыше 6,8 миллиона рублей.

При передаче очередного "взяточного" транша в два миллиона рублей Горбунов был задержан сотрудниками региональных управлений полиции и ФСБ. Он попытался избавиться от полученных денег, выбросив их в заброшенное здание. Но это не помешало следователям доказать его вину.

- После задержания он признался в получении не только обнаруженной при нем суммы, но и ранее полученных взяток. Задержанный обещал содействовать следствию, поэтому был помещен под домашний арест. Однако позднее он отказался от своих признаний, стал противодействовать расследованию и в сентябре текущего года был взят под стражу, - отметили в следственном управлении.