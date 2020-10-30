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Рубрика: Власть

Губернатор Новосибирской области рассказал о ситуации с COVID в регионе

Текст: Ксения Воронцова

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе, а также подчеркнул, что важно донести все меры поддержки до малого и среднего бизнеса.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
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Травников в ходе прямого эфира с руководителем департамента региональных программ ЭИСИ Дарьей Кислициной рассказал, что регион готовился к росту заболеваемости коронавирусом с учетом того, что осенью начинаются и сезонные грипп и ОРВИ. Он отметил, что последние две недели были тяжелые для медорганизаций области - были и очереди на диагностику, и перебои с поставками медикаментов. "Тем не менее вот в эти полторы-две недели система здравоохранения не рухнула, мобилизовалась и готова дальше наращивать свои мощности" - сказал он. Обстановку с COVID-19 на текущей неделе он назвал стабильной. Глава региона также отметил, что уже в строй ввели три дополнительные лаборатории для диагностики.

Новосибирская область готовится к разным сценариям на зиму. Однако при введении ограничительных мер власти ориентируются на объективные цифры. "Если уж нам и придется вводить ограничительные меры, то сферу бизнеса мы будем затрагивать в последнюю очередь", - подчеркнул губернатор.

Он перечислил уже принятые меры - продлены школьные каникулы: они во всем регионе начались с 26 октября и продлятся до 9 ноября, частично введено дистанционное образование - там, где каникулы не предусмотрены. Также к минимуму свели массовые мероприятия с участием зрителей, ограничена работу общепита ночью.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
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"На следующей неделе по обеспечению лекарствами у нас стоит две задачи - это полностью закрыть дефицит по отдельным наименованиям, начнем формировать запас на январь-февраль. Ну и задача новая, которую поставил президент, обеспечить бесплатными лекарственными средствами тех пациентов, которые проходят лечение от COVID на дому, амбулаторно", - сказал Травников.

Губернатор подчеркнул, что в этом году важно оперативно донести до малого и среднего бизнеса все меры поддержки - и плановые, и принятые в период коронавируса. "Для нас малое и среднее предпринимательство в сумме - крупнейший работодатель", - заметил он.

"Особенно в условиях, когда президентом и правительством были приняты беспрецедентные меры поддержки, я ставил задачу, чтобы каждый рубль, который поступил из федерального бюджета, каждая копейка, которая запланирована в региональном бюджете, она должна в кратчайший срок поступить нашим предпринимателям и работать на экономику", - заявил Андрей Травников, добавив, что некоторые коллеги в городах не выполнили на сто процентов этот план.

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