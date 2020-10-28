Путин потребовал выделить средства на лекарства для больных коронавирусом

Больных коронавирусом обеспечат бесплатными лекарствами во всех регионах России, заявил Владимир Путин.

"Будем считать, что это решение принято, прошу эти средства выделить незамедлительно", - сказал он в среду на совещании с членами правительства.

Президент пояснил, что доступные бесплатные лекарства помогут лечиться амбулаторно тем людям, которые столкнулись с коронавирусной инфекцией в легкой форме.

"Правительство обсуждало эту проблему и сейчас вышло на решение, чтобы обеспечивать граждан, наших людей, которые нуждаются в этой помощи бесплатными лекарствами. И таким образом представилось бы возможность этой категории граждан лечиться в амбулаторном режиме", - отметил он и добавил, что на эти цели потребуется чуть больше пяти миллиардов рублей.

Кроме того, Путин также потребовал выделить регионам 10 миллиардов рублей на средства индивидуальной защиты и тесты на коронавируса. Он подчеркнул, что эти средства должны пойти на борьбу с коронавирусом.

Министр финансов Антон Силуанов, сообщил, что правительство России примет такое решение, средства на эти цели есть.

"Когда, Антон, когда?" - спросил Путин.

"Мы примем это, я думаю, это решение Михаила Владимировича - на ближайшем заседании правительства, то есть, в четверг, завтра", - ответил Силуанов.

"Я хотел сказать, что завтра мы это решение примем, Владимир Владимирович, все для этого готово", - подтвердил глава правительства Михаил Мишустин.