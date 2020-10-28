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28.10.2020 14:45
Рубрика: Власть

Путин потребовал выделить средства на лекарства для больных коронавирусом

Текст: Айсель Герейханова
Больных коронавирусом обеспечат бесплатными лекарствами во всех регионах России, заявил Владимир Путин.
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

"Будем считать, что это решение принято, прошу эти средства выделить незамедлительно", - сказал он в среду на совещании с членами правительства.

Президент пояснил, что доступные бесплатные лекарства помогут лечиться амбулаторно тем людям, которые столкнулись с коронавирусной инфекцией в легкой форме.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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"Правительство обсуждало эту проблему и сейчас вышло на решение, чтобы обеспечивать граждан, наших людей, которые нуждаются в этой помощи бесплатными лекарствами. И таким образом представилось бы возможность этой категории граждан лечиться в амбулаторном режиме", - отметил он и добавил, что на эти цели потребуется чуть больше пяти миллиардов рублей.

Кроме того, Путин также потребовал выделить регионам 10 миллиардов рублей на средства индивидуальной защиты и тесты на коронавируса. Он подчеркнул, что эти средства должны пойти на борьбу с коронавирусом.

Министр финансов Антон Силуанов, сообщил, что правительство России примет такое решение, средства на эти цели есть.

"Когда, Антон, когда?" - спросил Путин.

"Мы примем это, я думаю, это решение Михаила Владимировича - на ближайшем заседании правительства, то есть, в четверг, завтра", - ответил Силуанов.

"Я хотел сказать, что завтра мы это решение примем, Владимир Владимирович, все для этого готово", - подтвердил глава правительства Михаил Мишустин.

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