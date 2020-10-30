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30.10.2020 13:59
Рубрика: Происшествия

В Омске два человека погибли при столкновении машины с поездом

Текст: Никита Зайков (Омск)

Западно-Сибирская транспортная прокуратура инициировала проверку по факту столкновения товарного поезда с автомобилем "ГАЗель Next". Как сообщили в пресс-службе ведомства, жертвами аварии стали двое человек, еще один был госпитализирован.

В Кузбассе перевернулся пассажирский автобус, пострадали 8 человек

Один из погибших, мужчина 1978 года рождения, сидел за рулем автомобиля, второй, 26-летний молодой человек, находился рядом с ним на пассажирском сиденье. Пострадавший 1992 года рождения также был в салоне "ГАЗели", его состояние врачи оценивают как тяжелое.

В областном управлении МВД уточнили, что ДТП произошло вчера около 11.50 по местному времени на улице Доковской, где расположен нерегулируемый железнодорожный переезд. Тепловоз маневрового состава перевозил двадцать вагонов, груженных щебнем. Сейчас в полиции и прокуратуре устанавливаются все обстоятельства трагедии.

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