В Омске сотрудников Росгвардии задержали за взятки от наркодилеров

В Омске сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии задержали по подозрению в коррупции и незаконном хранении наркотиков.

Противоправная деятельность преступной группы была пресечена УФСБ России по Омской области совместно с отделом собственной безопасности Управления Росгвардии по Омской области. По данным силовиков, задержанные получали взятки от наркодилеров. В обмен за вознаграждение они закрывали глаза на их деятельность и не привлекали распространителей наркотиков к уголовной ответственности.

- В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий после получения денежной взятки от жителя города Омска, причастного к незаконному обороту наркотических средств, подозреваемые были задержаны с поличным, - сообщает УФСБ России по Омской области.

При обысках в гараже начальника задержанных, командира взвода вневедомственной охраны, было обнаружено и изъято более 70 граммов различных наркотических средств.

В отношении сотрудников Росгвардии возбужден ряд уголовных дел. Они находятся под арестом.