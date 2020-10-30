Корабль "Казанец" вошел в строй после столкновения с грузовым судном

Балтийский флот полностью восстановил малый противолодочный корабль "Казанец", столкнувшийся в территориальных водах Дании с грузовым судном и получившим повреждения. Экипаж полностью готов к выполнению учебно-боевых задач.

Все работы по восстановлению завершены, сообщил "Интерфаксу" временно исполняющий обязанности Балтфлотом контр-адмирал Владимир Воробьев. "РГ" рассказывала о данном ЧП, которое произошло 23 сентября. "Казанец" в условиях сильного тумана столкнулся с судном Ice Rose и повредил носовую часть. Никто тогда из членов экипажа не пострадал.

Небольшой ремонт боевого корабля сделали в Балтийске на 33-м Судоремонтном заводе, а потом - на Кронштадтском морском заводе. По факту столкновения возбуждено уголовное дело.

"Казанец" - малый противолодочный корабль проекта 133.1. Стандартное водоизмещение - 865 тонн. Длина - 75,2 метра, ширина - 9,7. Автономность плавания - 10 суток. Экипаж - 81 человек. На вооружении радиолокационное, радиоэлектронное, противолодочное, минно-торпедное вооружение, зенитная артиллерия.