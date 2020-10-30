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Рубрика: Культура

Оркестр "Таврический" представит в Ночь искусств уникальную программу

Текст: Иван Зароков (Санкт-Петербург)
3 ноября в Ночь искусств оркестр "Таврический" представит уникальную программу "По страницам несостоявшихся юбилеев". В этом году услышать концерт в рамках акции смогут не только петербуржцы, но и зрители по всему миру, ведь мероприятие пройдет онлайн.
Фото: Пресс-служба оркестра "Таврический" Фото: Пресс-служба оркестра "Таврический"
Фото: Пресс-служба оркестра "Таврический"

Как сообщает пресс-служба оркестра, художественный руководитель и режиссер Михаил Голиков и его музыканты фантазируют на тему, "что было бы, если бы не было…" и отмечают юбилеи композиторов, чьи памятные даты рождения незаслуженно были обделены вниманием из-за мировой пандемии.

Фото: Пресс-служба театра "Санктъ-Петербургъ опера"
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В рамках ежегодной акции Ночь искусств в исполнении оркестра прозвучат сочинения Перголези, Бетховена, Чайковского, Малера, Шопена, Легара, Дунаевского, Петрова, Косма, а актеры театра на Васильевском прочитают стихи Пастернака, Есенина, Берггольц, Блока и еще пяти знаковых поэтов, юбилеи которых выпали на непростой 2020-й год.

Также прозвучит вторая часть Концерта для фортепиано с оркестром № 5 Людвига ван Бетховена, звучавшую в эпилоге оскароносного "Король говорит!".

- На концерте "По страницам несостоявшихся юбилеев" прозвучит творчество одиннадцати очень разных композиторов и девяти очень разных поэтов. Объединяет их всех симфонический оркестр. Он становится проводником тех их идей, благодаря которым искусство сегодня и всегда будет бессмертным. Наш оркестр актуализирует музыку, делает современной и своевременной", - отметил маэстро Михаил Голиков.

В регионах Культура Музыка Классика Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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