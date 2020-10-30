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Рубрика: Культура

В Петербурге в особняке барона фон Дервиза откроется Музыкальная гостиная

Текст: Иван Зароков (Санкт-Петербург)
Театр "Санктъ-Петербургъ Опера" отреставрировал Музыкальную (Красную) Гостиную в особняке барона фон Дервиза. Театр занимает это здание много лет и впервые представит публике интерьеры восстановленного зала.
Фото: Пресс-служба театра "Санктъ-Петербургъ опера" Фото: Пресс-служба театра "Санктъ-Петербургъ опера"
Фото: Пресс-служба театра "Санктъ-Петербургъ опера"

Как сообщает пресс-служба театра, 1 ноября в гостиной пройдет камерный концерт "Музыкальная гостиная". Лауреаты международных конкурсов исполнят произведения Шопена, Рахманинова, Чайковского, Дебюсси. Концертмейстер - Екатерина Князева.

Зрителей под бессмертные классические произведения зрители смогут насладиться уникальными интерьерами особняка барона фон Дервиза на Галерной, 33.

Фото: Пресс-служба Театра-фестиваля "Балтийский дом"
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Это уникальное здание. Изначально этот особняк был выстроен в первой половине XVIII века для государственного деятеля Артемия Волынского, но насладиться интерьерами кабинет-министр не смог, был казнен по подозрению в заговоре против Анны Иоанновны.

Особняк несколько раз перепродавался, перестраивался, в частности, приобрел характерные черты елизаветинского барокко, а в конце XIX века здание выкупил действительный тайный советник и камергер Сергей Павлович фон Дервиз.

Дервиз был заядлым театралом и мечтателем, по его заданию архитектор Петр Шрейбер превратил здание в сказочный дворец эпохи модерна. В здании был оборудован домашний театр.

Петербургских театралов, которым довелось побывать на постановках в особняке, не оставляли равнодушными интерьеры, там было все: ампир, мавританский стиль, классицизм и все это удивительным образом сочеталось.

Фон Дервиз продал дом в 1909 году, два года спустя в особняке заработала театральная площадка Мейерхольда. После революции в интерьерах особняка квартировали райком, союз металлистов, клуб "Маяк". В 2003 году сюда переехал театр "Санктъ-Петербургъ Опера". В театре отмечают, что за долгие годы, благодаря усилиям художественного руководителя театра Юрия Александрова, удалось полностью восстановить исторический облик особняка. Последние реставрационные работы были завершены летом 2020 года, и сейчас, впервые для публики, открывается Музыкальная (Красная) гостиная.

При бароне фон Дервизе, здесь проходили вечера искусства, собиравшие видных деятелей культуры конца XIX - начала XX веков.

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