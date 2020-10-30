В Петрозаводске у 175 кадетов президентского училища выявили COVID-19

В Петрозаводском президентском кадетском училище у 175 кадетов выявили коронавирусную инфекцию. Подавляющее большинство ребят переносят заболевание бессимптомно.

Как сообщил корреспонденту "РГ" уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев, 15 кадетов находятся в больнице, где получают все необходимое лечение. Остальные живут в изолированном корпусе и учатся дистанционно.

Кстати, "РГ" уже писала о том, что в училище зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции. Заболел один воспитатель и 40 кадетов. Начальник училища Андрей Макаревич тогда сообщил, что в большинстве случаев заболевание проходит без явных симптомов.

Детский омбудсмен добавил, что в училище принимаются все меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции. Питание у кадетов посменное, рассадка через стол, организованы их прогулки на свежем воздухе.

- Медицинская и психологическая службы, воспитатели, находящиеся по две недели с кадетами на карантине, показывают очень высокий уровень личной ответственности и родительской заботы о ребятах, иногда рискуя заразиться и самим, - отметил Геннадий Сараев.