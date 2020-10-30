Суд вынес приговор экс-мэру Евпатории

Новости

В Сочи синоптики спрогнозировали смерчи над Черным морем 17:02
Россияне назвали своих любимых певца и певицу 17:01
Комитеты Совфеда поддержали концепцию законопроекта о Госсовете 16:58
Стало известно, сколько москвичей оштрафовали за нарушение самоизоляции 16:55
Данных о пострадавших после землетрясения в Турции россиянах пока не поступало 16:53
Главархив рассказал, как получить секретные документы о своих родственниках 16:52
На греческих островах в Эгейском мире объявлена тревога цунами 16:43
В Греции произошло землетрясение магнитудой 6,7 балла 16:18
В Петербурге умер бывший солист Мариинского театра Геннадий Селюцкий 16:13
Конституционный суд Украины заподозрил Зеленского в госперевороте 15:59
Названы десять лучших фильмов 80-х 15:59
В Могилеве завершился фестиваль анимационных фильмов "Анимаевка-2020" 15:58
Роскомнадзор призвал СМИ не задевать чувства верующих 15:53
Дальневосточная ипотека может стать доступной для россиян до 40 лет 15:30
В Калужской области около 2 кг наркотиков пытались сбыть через интернет 15:27
Матвиенко выразила соболезнования в связи с терактами во Франции 15:16
Модель Анастасия Решетова станет ведущей телешоу 15:14
Росгвардейцы Кузбасса спасли ребенка во время пожара 15:11
Минздрав: Медорганизации полностью обеспечены антикоагулянтом "Клексан" 15:07
Медведев поручил ЕР изменить закон о выплатах на детей до трех лет 15:04
"Подчиниться или сломаться": вышел новый трейлер "Короны" 15:00
Путин обсудил с Совбезом РФ теракты в Европе 14:57
Министр здравоохранения вышел из самоизоляции из-за COVID-19 14:56
Собянин против "мелочной опеки" над регионами для достижения национальных целей 14:37
Минтранс предложил просубсидировать "кометы" на Черном море 14:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Как часто нужно делать тест на COVID-19
Как часто нужно делать тест на COVID-19
Верховный суд объяснил, как разделить купленную на наследство квартиру
Верховный суд объяснил, как разделить купленную на наследство квартиру
30.10.2020 15:59
Рубрика: Происшествия

Суд вынес приговор экс-мэру Евпатории

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)
Сегодня Железнодорожный районный суд Симферополя огласил приговор в отношении бывшего мэра Евпатории Андрея Филонова. Он обвиняется в нанесении многомиллионного ущерба городскому бюджету путем передачи в аренду земельных участков по заниженной стоимости.
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

По данным пресс-службы суда, действия Филонова суд квалифицировал как два преступления, предусмотренные частью 1 статьи 286 Уголовного Кодекса РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан).

Фото: Оперативная съемка УФСБ по Республике Крым
В Крыму помощника прокурора арестовали за продажу амфетамина

От незаконных действий Филонова городской бюджет получил ущерб, поскольку арендатор фирмы "Ривьера" не платил аренду за земельные участки. По второму делу Филонов незаконно распорядился недвижимым имуществом, находящимся в муниципальной собственности общей стоимостью 43 миллиона рублей.

Экс-мэру Евпатории назначено наказание в виде лишения свободы на 3,8 года с отбыванием срока в колонии-поселении. Также ему запрещено полтора года занимать должности в госорганах.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Филонову, по каждому из преступлений признано наличие малолетних детей, ﻿престарелых отца и бабушки, ﻿нахождение на иждивении несовершеннолетнего ребенка, положительные характеристики, состояние здоровья и совершение преступления впервые.

Напомним, мэра Евпатории задержали в начале апреля 2019 года. Он подозревался в махинациях с земельными участками общей площадью около 14 гектаров. Ущерб оценен более чем в 79 миллионов рублей. Верховный суд Крыма отклонил его ходатайство о переводе его под домашний арест.

46-летний Андрей Филонов занимал должность главы администрации Евпатории с ноября 2014 года. До этого был советником главы Республики Крым по курортам и туризму.

В регионах Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Борьба с коррупцией

Главное сегодня

В Кремле отметили повсеместную нехватку врачей
МИД: РФ предупреждала Францию об угрозе террористов-выходцев с Кавказа
Медведев призвал бороться с завышением цен на лекарства от коронавируса
Собянин против "мелочной опеки" над регионами для достижения национальных целей
Экс-министр юстиции Украины заявила, что страна "трещит по швам"
Мошенники придумали новый способ облегчить кошелек доверчивых водителей
Видео
Видео
В Москве аферист выманил у пенсионерки почти 5 миллионов рублей