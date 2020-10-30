Суд вынес приговор экс-мэру Евпатории

Сегодня Железнодорожный районный суд Симферополя огласил приговор в отношении бывшего мэра Евпатории Андрея Филонова. Он обвиняется в нанесении многомиллионного ущерба городскому бюджету путем передачи в аренду земельных участков по заниженной стоимости.

По данным пресс-службы суда, действия Филонова суд квалифицировал как два преступления, предусмотренные частью 1 статьи 286 Уголовного Кодекса РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан).

От незаконных действий Филонова городской бюджет получил ущерб, поскольку арендатор фирмы "Ривьера" не платил аренду за земельные участки. По второму делу Филонов незаконно распорядился недвижимым имуществом, находящимся в муниципальной собственности общей стоимостью 43 миллиона рублей.

Экс-мэру Евпатории назначено наказание в виде лишения свободы на 3,8 года с отбыванием срока в колонии-поселении. Также ему запрещено полтора года занимать должности в госорганах.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Филонову, по каждому из преступлений признано наличие малолетних детей, ﻿престарелых отца и бабушки, ﻿нахождение на иждивении несовершеннолетнего ребенка, положительные характеристики, состояние здоровья и совершение преступления впервые.

Напомним, мэра Евпатории задержали в начале апреля 2019 года. Он подозревался в махинациях с земельными участками общей площадью около 14 гектаров. Ущерб оценен более чем в 79 миллионов рублей. Верховный суд Крыма отклонил его ходатайство о переводе его под домашний арест.

46-летний Андрей Филонов занимал должность главы администрации Евпатории с ноября 2014 года. До этого был советником главы Республики Крым по курортам и туризму.